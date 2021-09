iPadOS 15 met le cap sur la productivité. Apple a repensé et amélioré son système de multitâche sur iPad. Vous pouvez désormais jongler entre les applications de plusieurs manières.

Les nouveaux systèmes d’exploitation mobiles d’Apple sont arrivés. iOS 15 et iPadOS 15 ont tous les deux été déployés le lundi 20 septembre 2021. Et si l’OS pour smartphone d’Apple propose de nouvelles fonctionnalités utiles au quotidien, du côté des tablettes aussi, il y a du changement.

iPadOS 15 veut mettre la productivité au cœur des tablettes Apple, avec un focus sur le multitâche « plus facile à repérer et à utiliser, et plus puissant que jamais ». Le multitâche permet de facilement glisser une image dans une note ou dans un mail, ou de garder un service de messagerie instantanée accessible en travaillant. Voici toutes les manières d’utiliser cet outil.

Le multitâche iPadOS 15 depuis le menu flottant

La manière la plus facile et la plus directe d’utiliser le multitâche sur iPad est via le menu flottant. Ce dernier apparaît en haut de votre écran de tablette.

Depuis n’importe quelle app, appuyez sur les trois petits points en haut de l’écran

Choisissez où vous voulez ancrer votre fenêtre (côté gauche ou droit)

(côté gauche ou droit) Choisissez l’autre app que vous souhaitez lancer sur votre bureau virtuel

sur votre bureau virtuel Les deux apps devraient s’afficher automatiquement sur une moitié d’écran

Vous pouvez laisser plus de place à l’une ou l’autre des applications, en glissant la barre centrale d’un côté ou de l’autre. Si vous voulez quitter une des deux apps pour en lancer une autre, il suffit de la balayer vers le bas depuis le haut de l’écran.

Créer des groupes d’applications sur iPadOS 15

Le multitâche sur iPadOS va plus loin que le simple affichage de deux apps côte à côte. Il est possible de créer des binômes d’applications, pour les retrouver facilement.

Lancez l’écran de sélecteur d’app (avec un glissement depuis le bas de l’écran ou un appui double sur le bouton central)

(avec un glissement depuis le bas de l’écran ou un appui double sur le bouton central) Faites un appui long sur une de vos applications et glissez-la sur une autre

et glissez-la sur une autre Vous venez de créer un groupe d’application !

Les deux apps apparaîtront désormais dans le même espace, au sein du sélecteur d’app. Vous pourrez ainsi les lancer toutes les deux en mode multitâche, quand vous le souhaitez. Pratique si vous avez souvent vos notes à côté de votre client mail, par exemple.

Faire apparaître une fenêtre flottante depuis le dock iPadOS 15

Le dernier moyen de jongler entre plusieurs applications sur iPadOS 15 se situe du côté du dock. Il est possible, avec cette méthode, d’afficher une application par-dessus une autre, et de la déplacer comme une fenêtre d’ordinateur traditionnel.

Au sein d’une app, glissez doucement depuis le bas de l’écran pour faire apparaître le dock

Faites un appui long sur l’une des icônes d’application que vous souhaitez lancer

que vous souhaitez lancer Glissez-la au-dessus de l’app actuelle. La fenêtre s’affichera au-dessus de votre app actuelle.

La fenêtre s’affichera au-dessus de votre app actuelle. Vous pouvez aussi la glisser sur un bord de l’écran, pour un affichage multitâche plus traditionnel.

Malheureusement, toutes les applications ne sont pas compatibles avec ce mode d’affichage. Il vous faudra faire des tests pour savoir si votre logiciel préféré l’est.

Ouvrir plusieurs instances de la même app sur iPadOS 15

De manière similaire au multitâche, iPadOS 15 offre la possibilité d’ouvrir plusieurs instances de la même app. Cela ne fonctionne pas avec toutes les apps, mais vous pouvez par exemple ouvrir plusieurs instances de l’application Notes, pour jongler entre vos différents brouillons. Si vous travaillez sur plusieurs documents en même temps, sur l’app Keynote, vous pouvez passer de l’un à l’autre beaucoup plus facilement.

Lancez l’app que vous voulez dédoubler

Faites apparaître le dock, en glissant doucement depuis le bas de l’écran

en glissant doucement depuis le bas de l’écran Appuyez de nouveau sur l’icône de votre application

Appuyez sur Nouvelle fenêtre

Cela fera apparaître le sélecteur de fenêtre en bas de l’écran et vous pourrez facilement passer d’une instance à l’autre, pour travailler sur deux projets en parallèle.

