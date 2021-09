Romain Ribout - 20 septembre 2021 Tech

[Le Deal du Jour] La Nvidia Shield TV est sans aucun doute l'un des boîtiers multimédias les plus populaires et elle coûte aujourd'hui moins cher que d'habitude. Plusieurs e-commerçants français la proposent en ce moment avec une réduction inédite de 35 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne, pour vous, un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Avec sa gamme Shield TV, la marque Nvidia offre l’expérience Android TV la plus complète, avec une interface toujours fluide, un upscaling des contenus en 4K, une compatibilité Dolby Vision pour la vidéo, ainsi que Dolby Atmos pour le son, et même un accès exclusif au service de cloud gaming, GeForce Now. Le prix est donc plus élevé que chez la concurrence, mais des promotions permettent de faire quelques économies, comme aujourd’hui chez Boulanger : 124 euros au lieu de 159 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi la Nvidia Shield TV est si populaire ?

Depuis le premier modèle de la Nvidia Shield TV en 2015, la marque s’est forgée une forte réputation dans ce domaine en apportant bien plus qu’une simple box TV. Le constructeur connu pour ses cartes graphiques a mis l’accent sur le jeu vidéo pour ses boîtiers multimédias, avec même une manette dédiée. Les performances ont toujours permis de lire la majorité des titres du Play Store dans d’excellentes conditions graphiques, mais Nvidia a récemment voulu pousser l’expérience gaming encore plus loin avec GeForce Now directement intégré dans la Shield TV. Le service de cloud gaming permet alors de profiter des derniers jeux triple A sans avoir besoin d’investir dans une machine surpuissante.

Quelles sont les caractéristiques de la Nvidia Shield TV de 2019 ?

Ce modèle a tout d’abord la particularité d’être incroyablement compact, en prenant la forme d’un cylindre, qui viendra se cacher derrière votre téléviseur pour passer totalement inaperçu. La connectique est évidemment restreinte sur un si petit objet, mais l’essentiel est tout de même là, avec un port HDMI, Ethernet et microSD. Pour connecter un périphérique en mode sans fil, le Bluetooth est bien évidemment de la partie.

Cette box TV est ensuite propulsée par la puce Tegra X1+ avec 2 Go de mémoire vive. Outre les jeux, cette configuration lui permet surtout d’être compatible 4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos pour regarder vos contenus de la meilleure des façons sur un téléviseur compatible.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo