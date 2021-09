Romain Ribout - 13 septembre 2021 Casques

[Le Deal du Jour] Bose est un grand nom de l'audio et son QC 35 II est un des premiers modèle à avoir vraiment excellé dans la réduction de bruit active. Ce modèle n'est pas le plus récent du marché, mais il reste très réussi et son prix est de plus en plus abordable. On le trouve aujourd'hui à seulement 159 euros grâce à un code promo sur Rakuten.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

En 2017, le QuietComfort 35 II était le meilleur casque sans fil que vous pouviez acheter. Design confortable, bonne autonomie et excellent son couplé à une réduction de bruit active très efficace : il avait tout pour plaire. Aujourd’hui, il y a mieux, certes, mais pour plus cher. Et les qualités du Quiet Comfort 35 II, elles, demeurent.

Vu la baisse considérable de son prix, ce modèle conserve donc toute sa pertinence en 2021. Il ne faut plus, en effet, débourser 379 euros (prix de lancement) pour obtenir le QC 35 II, mais seulement 159 euros en ce moment, en utilisant le code promo KIR30100 sur Rakuten.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi le Bose QC 35 II est-il encore recommandable aujourd’hui ?

Le casque sans fil de Bose est sorti il y a 4 ans maintenant et de nouveaux modèles sont arrivés depuis, comme le Headphones 700 ou le prochain QC 45 fraichement annoncé. Cependant, la technologie n’a pas encore fait un véritable bond en avant dans le domaine, donc les anciennes références premium du passé — pas trop lointain — sont encore excellentes. De plus, le rapport qualité-prix est aujourd’hui imbattable avec la promotion présentée dans cet article.

La réduction de bruit active est-elle vraiment efficace ?

Oui, le système de réduction de bruit active est particulièrement efficace. Différents niveaux de réduction sont disponibles pour que le QC 35 II s’adapte au mieux à votre environnement. L’application mobile Bose Connect (disponible sur iOS et Android) permet d’accéder facilement aux paramètres du casque avec un smartphone ou une tablette, et de choisir entre plusieurs modes pour l’annulation du bruit (maison, train, voiture, avion, etc.). Pour les plus bidouilleurs, il est même possible de créer des égaliseurs pour minutieusement régler le son, selon vos envies.

Que savoir de plus ?

Le Bose QC 35 II profite d’une autonomie confortable au quotidien. Le constructeur annonce environ 20 heures d’endurance en mode sans-fil avec la réduction de bruit activée, et presque le double en mode filaire. Le casque se recharge rapidement via son port USB-C, si vous avez besoin de lui redonner un petit coup de jus dans la journée.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

