[Le Deal du Jour] Le MacBook Air M1 est l'un des récents PC portables d'Apple intégrant la nouvelle puce maison de la marque. Il est commercialisé à partir de 1 129,99 euros, mais on peut aujourd'hui le trouver en pack avec une paire d'AirPods 2.

Sortie l’année dernière avec la nouvelle gamme de MacBook, la puce Apple M1 a complètement révolutionné les produits de la firme de Cupertino. Le MacBook Air M1 en est l’un des premiers représentant avec une montée en puissance la gamme tout en étant plus endurants.

Dans ce deal il est question d’un pack regroupant un MacBook Air M1 et une paire d’Airpods 2 pour un prix de 1129,99 euros au lieu de 1 308, soit une belle économie de 178 euros. Si les AirPods restent blancs, vous avez la possibilité de choisir le coloris du MacBook Air : Gris Sidéral, Or ou Argent.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi la puce M1 intégrée au MacBook Air est une révolution ?

En passant de puces Intel à sa propre architecture de processeur basé sur ARM, Apple s’est émancipé du dernier poids technique externe qui lui restait en proposant des ordinateurs, des smartphones et des tablettes équipés de leurs technologies maison. La puce M1 constitue donc une amélioration de performance estimée à 3,5 fois supérieure aux anciens modèles. Mais c’est aussi côté autonomie que le MacBook Air y gagne puisqu’il peut tenir jusqu’à 15 heures en fonctionnement constant là où la génération précédente peinait à dépasser les 8/9h.

Et il est bien sinon ce MacBook Air ?

Forcément, qui dit Apple, dit produit extrêmement bien conçu. Ce MacBook Air ne déroge pas à la règle avec des finitions exemplaire dans un design très sobre, mais classieux, même si son design n’est pas si différent de son prédécesseur. Autre grande avancée permise par la puce M1, l’absence totale de ventilation et donc un châssis totalement silencieux. Autrement, Il est équipé d’un écran Retina True Tone (un joli nom pour désigner une dalle IPS personnalisées, adaptant sa colorimétrie en fonction de l’environnement) de 13 pouces avec un format 16/9e et d’une définition de 2560 par 1600 pixels. Dans ce bon plan, il s’agit du modèle équipé d’un SSD de 256Go et de 8 Go de RAM. Enfin, côté sans fil, il dispose d’un support du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5, de quoi le faire tenir pour encore un bout de temps sur votre bureau.

MacBook + AirPods 2, un bon combo ?

La grande force des appareils Apple concerne la synergie et la complémentarité. S’il est aussi facile de coupler des AirPods ou n’importe quel autre périphérique sonore de la marque à un iPhone ou un iPad, c’est aussi le cas avec le MacBook Air. Par exemple si vous possédez un iPhone, il est possible de passer de ce dernier au MacBook Air très simplement. De plus les réglages du son se font par un menu dédié sur le MacBook comme si c’est le cas depuis un iPhone..

