[Le Deal du Jour] Malgré les nouvelles versions de cette année, notamment grâce à la puce M1, l'iPad Pro 2020 reste un excellent plan pour qui cherche une tablette très performante pour un prix plus doux. Amazon brade son produit à partir de 256Go de stockage avec un minimum de 239 euros de réduction.

Malgré l’arrivée récente de l’iPad Pro équipé d’une puce Apple M1, il serait une erreur de mettre de côté la précédente génération. Cette dernière embarque une puce A12Z Bionic, une version améliorée de celle intégrée aux iPhone XS et XR, et même de l’itération la plus récente de l’Apple TV.

L’iPad 2020 — dans sa version Wifi + 4G et 256 Go — est disponible sur Amazon avec près de 220 euros de moins. On retrouve donc un prix de 829,99 euros au lieu de 1 069 habituellement. Dans le cas où vous auriez besoin de plus de stockage, les versions embarquant 512 et même 1To sont aussi en promotion sur le même site marchand.

Pourquoi la version 2020 de l’iPad Pro constitue toujours un bon deal ?

Même si 2021 a vu arriver l’intégration de la fameuse puce M1 dans un iPad Pro, il serait criminel de considérer que la mouture 2020 est déjà obsolète. La puce A12Z Bionic est encore largement au niveau pour proposer une expérience Pro de l’iPad en combinant puissance, connectivité étendue et autonomie solide. Concrètement, il sera rare de tomber sur une application ou un jeu ayant des difficultés, même en multitâche. De plus, la dernière version d’iPadOS (la version 14) optimise encore plus les capacités de l’appareil, avec des améliorations dans la navigation et dans les options de création.

Côté matériel, on est toujours sur un écran IPS de 11 pouces pouvant monter jusqu’à 120Hz, aux finitions exemplaires et avec un très bon pic de luminosité. La photo n’est pas non plus en reste avec un module arrière équipé de 3 capteurs dont le fameux capteur LIDAR dédié à la réalité augmentée et la profondeur de champ.

Qu’est-ce que la version Pro apporte de plus, par rapport à l’iPad Air ?

Si les différences continuent de s’amenuiser entre les deux modèles d’années en années, surtout d’un point de vue matériel, la philologie dépeinte entre l’iPad Air et Pro est bien différente. L’iPad Pro est bien plus centré autour de la création tandis que l’iPad Air est orienté sur un usage familial et multimédia. Le premier intègre par exemple Face ID tandis que le second se contente de Touch ID. Dans la même idée, l’écran de l’iPad Air est limité à 60Hz et ses haut-parleurs puissants, bien moins agréable que l’expérience sonore du Pro.

