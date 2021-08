Romain Ribout - 23 août 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Le Fire TV Stick 4K est un « dongle » HDMI qui apporte les mêmes fonctionnalités qu'une box TV classique, mais dans un format beaucoup plus discret — et surtout avec une mise en avant des services Amazon. Il est actuellement disponible à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Il existe plusieurs versions du Fire TV Stick, ce petit objet capable de fournir les fonctionnalités d’une Smart TV sur n’importe quel téléviseur muni d’un port HDMI. Le modèle 4K est le plus adéquat si votre TV est compatible avec ce format d’affichage, mais vous n’êtes pas obligés de payer le prix fort pour l’obtenir. Aujourd’hui, Amazon le propose en promotion à seulement 39,99 euros au lieu des 59,99 euros demandés habituellement.

Pour mieux comprendre l’offre

C’est quoi le Fire TV Stick 4K ?

Le Fire TV Stick 4K est un dongle HDMI à brancher au port HDMI de votre téléviseur ou rétroprojecteur compatible, par exemple. Il apportera alors toutes les fonctionnalités d’une Smart TV, en passant des nombreuses fonctionnalités intelligentes (commandes vocales via la télécommande) jusqu’à la possibilité de télécharger de nombreuses applications populaires comme Netflix, Disney+, Molotov, MyCanal ou encore Spotify et Deezer depuis un store dédié.

C’est un produit parfaitement intégré dans l’écosystème d’Amazon, donc un must-have pour celles et ceux qui sont abonnés Prime et qui possèdent d’ores et déjà des équipements de la marque à la maison.

L’expérience utilisateur est-elle agréable au quotidien ?

Étant un produit Amazon, le Fire TV Stick 4K n’affiche pas une interface Android TV ou tvOS d’Apple, puisque le géant américain possède son propre système d’exploitation, nommé Fire OS. L’expérience utilisateur est alors très différente de chez la concurrence, avec l’accent bien évidemment mis sur des services comme Prime Video ou encore Amazon Music. Ceci étant dit, l’interface est fluide, sans ralentissements et vous proposera des suggestions pertinentes en fonction de vos habitudes d’utilisation.

Que savoir de plus ?

La version 4K du Fire TV Stick est livrée avec une télécommande pour naviguer dans les menus. Elle est équipée d’un micro afin d’effectuer des commandes vocales avec Alexa, elle peut même servir de contrôleur principal pour augmenter/diminuer le volume ou mettre en veille votre téléviseur — cela fonctionne également avec une barre de son.

