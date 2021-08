Google vient d’annoncer son Pixel 5a, mobile milieu de gamme qui vient faire patienter avant l’arrivée du Pixel 6. Malheureusement, le tout nouveau smartphone de Google ne sera pas disponible en France.

Alors que la sortie des Pixel 6 de Google se rapproche de plus en plus, le géant du web vient d’annoncer le Pixel 5a. Le tout nouveau mobile de Google se veut être une version plus abordable de sa star mobile de l’année dernière.

Fiche technique

Sur le papier, le téléphone de Google a tout d’un bon téléphone milieu de gamme. On retrouve :

Un écran Oled, 6,3 pouces

Une puce Qualcomm Snapdragon 765G

La compatibilité 5G

128 Go de stockage et 6 Go de RAM

Une batterie de 4680 mAh

La certification IP67

Une prise jack

Deux modules photo de 12 & 16 Mpx à l’arrière (grand-angle et ultra grand-angle respectivement)

Un capteur photo de 8 Mpx à l’avant

En réalité, la seule chose qui manque au Pixel 5a par rapport au 5 est la charge rapide et le rafraichissement 90 Hz. Autrement ce nouveau modèle fait tout aussi bien que son grand frère. Il faut dire que le Pixel 5 n’était déjà pas parmi les téléphones les plus chers du marché avec son prix de 629 euros.

Pas de disponibilité en France

Malheureusement, ce Pixel 5a ne sera pas commercialisé en France. Google précise en effet dans son billet de blog que ce mobile sera réservé aux États-Unis et au Japon. Outre-Atlantique, le mobile sera disponible à 449 dollars, soit environ 383 euros en conversion brute.

Ce n’est pas la première fois que les Pixel ne trouvent pas leurs chemins jusqu’à chez nous puisque les premiers modèles n’étaient jamais sortis non plus dans nos contrées. Il y a fort à parier que les similarités techniques entre le Pixel 5 et le 5A ainsi que l’arrivée prochaine du Pixel 6 n’a pas encouragé Google à rendre ce téléphone disponible en France. Les contraintes légales européennes (obligation d’avoir des écouteurs notamment) n’ont pas vraiment dû encourager Google à se décarcasser non plus.

On espère que le Pixel 6 ne connaitra pas le même sort. En attendant, nous vous déconseillons d’importer un Pixel 5a des États-Unis si vous êtes tenté, cela pourrait poser des problèmes de compatibilité 4G/5G.

