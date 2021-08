Johana Hallmann - 13 août 2021 Ordinateur portable

[Le Deal du Jour] Le MacBook Air de 2020 est le meilleur MacBook que l’on puisse vous conseiller actuellement. Avec sa puce M1 signée Apple, il offre des performances tout simplement inégalées. Son prix baisse aujourd’hui de 110 euros pour passer à 1 019 euros grâce au code promo RENTREE100.

2020 marque l’arrivée des ordinateurs Apple équipés de la puce maison M1. Une petite révolution qui permet à ces nouvelles moutures de proposer des performances que la rédaction a placé parmi les meilleures de l’année. Endurance et puissance sont au rendez-vous de ces derniers laptops du géant de Cupertino.

Le modèle intégrant 8 Go de RAM et une mémoire de stockage de 256 Go est en promotion sur Cdiscount et passe à 1 019 euros grâce au code promo RENTREE100 à saisir lors de la commande. Un prix intéressant en comparaison des 1 129 euros du lancement.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la force du MacBook air 2020 (M1) ?

Dernier modèle du constructeur américain, le MacBook Air 2020 intègre d’abord une puce M1, la plus puissante d’Apple à l’heure actuelle. Comme toujours pour ces modèles portables, la gamme Air est la plus fine et la plus légère, elle a donc toute légitimité à être adoptée par les utilisateurs nomades. Sa batterie pouvant aller jusqu’à 18 heures d’autonomie offre de quoi profiter un long moment des performances de ce très bon ordinateur et de son écran Retina 13,3 pouces. Au transport, pas de mauvaise surprise non plus puisque que le MacBook Air 2020 ne dépasse pas les 1,29 kg.

Que vaut l’offre de Cdiscount ?

À l’heure actuelle les modèles de MacBook Air 2020 équipés de la puce M1 sont les plus récents du constructeur. De belles réductions comme celle-ci sont encore très rares. Le code promo Cdiscount intervient à point nommé pour la rentrée et vous permettra de vous équiper d’un ordinateur offrant un excellent compromis entre le design et la puissance pour un prix avoisinant les 1 000 euros.

