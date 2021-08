Romain Ribout - 04 août 2021 Télécoms

[Le Deal du Jour] Après Bouygues Telecom, c'est au tour de SFR de casser les prix de son abonnement en fibre optique. Son offre propose un accès à Internet très haut débit avec un décodeur TV et une ligne de téléphone fixe, pour seulement 10 euros par mois la première année.

SFR réagit à chaque action de Bouygues Telecom, et inversement. Ce dernier a lancé il y a quelques jours une offre fibre optique à 9,99 euros par mois, c’est donc tout aussitôt que l’opérateur rouge a décidé de proposer une offre similaire au même prix. L’abonnement Série Limitée SFR Fibre a toutefois quelques avantages par rapport à son concurrent, comme de meilleurs débits ou encore le décodeur TV inclus sans surplus.

L’offre est disponible jusqu’au 16 août 2021 pour les nouveaux clients, au prix de 9,99 euros par mois la première année, puis 38 euros, et avec un engagement d’un an.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la principale différence entre l’offre Fibre 10 euros de SFR et Bouygues ?

Les deux offres sont assez similaires, mais SFR a la particularité de proposer un décodeur TV 4K inclus dans l’abonnement, alors que Bouygues Telecom non. Sans surcoût avec l’opérateur rouge, vous aurez donc accès à 160 chaînes de télévision, avec même la possibilité d’enregistrer pendant 8 heures vos programmes préférés. Et si cela ne suffit pas, vous pourrez toujours télécharger les nombreuses applications de streaming disponibles (Netflix, Disney+, MyCanal, etc.).

Les débits proposés par SFR sont-ils intéressants ?

Avec sa série limitée, l’opérateur propose des débits théoriques maximaux de 500 Mb/s aussi bien en téléchargement qu’en envoi. C’est largement suffisant pour un foyer de plusieurs personnes qui se connectent en même temps à Internet, où chacun pourra vaquer à ses occupations virtuelles sans être interrompu. Il faut d’ailleurs savoir que ces débits sont supérieurs de plus de 200 Mb/s à ceux de Bouygues Telecom.

Que savoir de plus ?

L’abonnement fibre comprend également une ligne de téléphone avec les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations dans le monde. Ce n’est pas tout, car SFR offre aussi gratuitement 10 Go de stockage dans le cloud afin de stocker des photos, des vidéos ou des documents personnels.

