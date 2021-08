Romain Ribout - 02 août 2021 Télécoms

[Le Deal du Jour] Bouygues Telecom est de retour avec une offre spéciale fibre optique pour son abonnement Bbox fit. Le prix de ce dernier passe en effet de 29,99 euros à seulement 9,99 euros pendant la première année.

Bouygues Telecom souhaite vous faire passer plus facilement à la fibre (si vous êtes éligible) grâce à sa nouvelle offre en série limitée à un prix très abordable. Jusqu’au 15 août prochain, l’abonnement à la Bbox fit avec 300 Mb/s en téléchargement et 200 Mb/s en envoi coûte en ce moment 9,99 euros par mois pendant un an. L’engagement est aussi d’un an, puis le prix passera à 29,99 euros après cette période.

Si vous souhaitez encore plus de débits montants et descendants, l’abonnement série spéciale Bbox est également en promotion à 15,99 euros par mois au lieu de 36,99 euros.

Qu’est-ce qui est inclus dans l’abonnement Bbox Fit ?

Dans son offre la moins chère, Bouygues Telecom propose tout de même un accès en illimité à de la fibre optique en FTTH, avec 300 Mb/s en téléchargement et 200 Mb/s en envoi. Ce sont des débits amplement suffisants pour les usages classiques, que ce soit le streaming ou le jeu en ligne.

Cet abonnement inclus également une ligne téléphonique avec les appels illimités vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM et vers plus de 110 destinations. En revanche, il n’y a pas de décodeur TV.

Et si je veux absolument un décodeur TV ?

Il y a aussi l’offre spéciale Bbox avec la fibre, qui intègre automatiquement un boîtier TV compatible 4K avec plus de 100 chaînes de télévision et la possibilité de télécharger de nombreuses applications de streaming, comme Netflix ou Disney+. Cet abonnement propose également de meilleurs débits, avec 500 Mb/s en téléchargement et 300 Mb/s en envoi.

Si vous n’êtes pas éligible à la fibre, il est aussi possible de profiter de ces offres en ADSL.

