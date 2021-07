Romain Ribout - 29 juillet 2021 Smartphones Android

[Le Deal du Jour] Le Samsung Galaxy Note 20 est un smartphone Android réputé pour améliorer votre productivité au quotidien grâce à son stylet intégré. Le modèle compatible 5G a été commercialisé à 1 059 euros à son lancement l'été dernier, mais, aujourd'hui, il ne coûte plus que 599 euros.

La gamme Galaxy Note de Samsung a démocratisé les grands écrans sur nos téléphones, si bien que le terme phablette n’a plus vraiment de sens à l’heure actuelle. Cependant, aucun des smartphones grand format d’aujourd’hui n’utilise aussi bien cette grande surface tactile que le Samsung Galaxy Note 20 muni de son S Pen. C’est un véritable atout pour la productivité.

Autrefois proposé au prix premium de 1 059 euros, ce smartphone 5G de Samsung équipé d’un stylet est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Cdiscount et Boulanger.

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy Note 20 5G ?

Pour ses smartphones haut de gamme, Samsung ne fait presque aucune concession. Le Galaxy Note 20 est doté de ce qui se faisait de mieux à l’été 2020, en commençant par une exquise dalle AMOLED de 6,7 pouces compatible HDR10+, pour un niveau de contraste très élevé et un confort de visionnage optimal. Il est ensuite suffisamment puissant pour répondre à la majorité des besoins (navigation sur internet, réseaux sociaux, jeux 3D, etc.) grâce à sa puce Exynos 990 (compatible 5G) épaulée par 8 Go de RAM.

L’autonomie n’est pas son plus gros point fort avec une batterie de 4 300 mAh qui tient tout juste la journée, mais on se réconforte avec sa compatibilité charge rapide et charge sans fil pour récupérer facilement et efficacement des pourcentages de batterie.

Est-il bon en photo ?

Samsung est un bon élève en matière de photo mobile. Le Galaxy Note 20 n’est peut-être pas aussi bien loti en photo que le modèle Ultra sans le capteur principal de 108 mégapixels, mais son module 64 + 12 + 12 mégapixels est déjà très performant. Il arrive à prendre de beaux clichés dans toutes les situations et apporte une polyvalence très appréciée grâce à la présence de différents modes, dont un mode nuit très efficace. Il est même possible d’enregistrer des vidéos en 8K à 24 fps, en 4K à 60 fps ou en Full HD jusqu’à 120 fps.

À quoi sert le S Pen ?

Le S Pen vient se loger en bas à droite du Samsung Galaxy Note 20. Ce stylet peut vous être utile dans de nombreuses situations. On pense bien sûr au dessin ou à la prise de note, mais il fait bien plus que ça grâce à sa compatibilité Bluetooth. Cette connectivité sans fil ouvre d’autres possibilités telles que l’utilisation du S Pen comme une télécommande, pour déclencher une photo à distance par exemple. Il est d’ailleurs bien plus précis qu’auparavant, ce qui aide énormément pour la retouche photo.

