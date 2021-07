[Le Deal du Jour] Ils ont beau avoir été dépassés par leur version XM4, les Sony WF-1000XM3 restent encore aujourd'hui de très bons écouteurs sans fil à réduction de bruit active. D'autant plus que leur prix chute, à l'occasion des soldes qui se terminent bientôt : ils passent ainsi de 199,99 euros à 169,99 euros chez Boulanger, Amazon et Darty.

En matière de réduction de bruit active, Sony se mesure aisément à son principal concurrent : Apple, avec ses AirPods Pro. La réputation de Sony dans ce segment n’est plus à faire, et la marque ne cesse de monter en gamme, que ce soit pour ses écouteurs wireless ou ses casques solides. Justement, en ce qui concerne ses écouteurs, son modèle plus récent, les WF-1000XM4, remporte tous les suffrages, mais ce n’est pas pour autant que sa version précédente, les XM3, est moins intéressante. Bien au contraire !

Que vaut la réduction de bruit active de ces Sony WF-1000XM3 ?

Comme dit précédemment, Sony figure sur le haut du podium en matière de réduction de bruit active. Pour ses WF-1000XM3, la marque a repris la technologie de son très bon casque WH-1000XM3 pour l’adapter à ses écouteurs sans fil. Et le résultat est au rendez-vous. Que vous soyez dans la rue, dans les transports en commun ou au bureau au milieu de vos collègues bruyants, ce modèle vous permettra de bien vous isoler de toutes les distractions. Si vous préférez, à un moment, écouter les bruits ambiants (ce qui est utile sur un passage piéton, par exemple), le mode « Quick Attention » sera fait pour ça et s’activera par simple effleurement de la zone tactile dédiée.

Que dire de leur qualité audio ?

Ce n’est pas une surprise concernant Sony : le son diffusé par les WF-1000XM3 sera bien équilibré et saura convenir à toutes et tous. Si besoin, vous pourrez éventuellement configurer l’égaliseur disponible sur l’application Sony Headphones Connect (sur iOS et Android) pour pouvoir bidouiller le son à votre convenance.

Ces Sony WF-1000XM3 embarquent Google Assistant de manière native, ce qui vous permettra d’obtenir une information, lancer un titre ou même appeler une personne grâce à la commande vocale. L’assistant vous obéira au doigt et à la voix, les oreillettes bien calées.

Enfin, l’autonomie : la marque annonce une utilisation de 6h avec la réduction de bruit activée, et 8h sans. Si vous ajoutez le boîtier de charge (qui se recharge en USB-C), le tout pourra grimper à 32 heures d’autonomie. Vous pourrez donc sans souci tenir une semaine sans tomber en rade de batterie. En revanche, pas de charge sans fil possible ici, contrairement aux successeurs, les WF-1000XM4.

