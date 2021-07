Romain Ribout - 07 juillet 2021 Télécoms

[Le Deal du Jour] Les soldes permettent également aux opérateurs de dégainer leurs meilleures offres sans engagement. C'est le cas de Cdiscount mobile avec son forfait en série limitée qui propose 200 Go de données 4G pour seulement 9,99 euros par mois pendant 1 an.

Chaque jour, la rédaction sélectionne, pour vous, un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le site Cdiscount affiche de nombreux produits en promotion pendant ces soldes d’été 2021. Le marchand français a toutefois décidé de réduire également le prix de ses forfaits mobile avec sa nouvelle série limitée. Cette dernière offre 200 Go de data, dont 15 Go en Europe/DOM — sans oublier les appels, SMS et MMS illimités —, pour seulement 9,99 euros à payer tous les mois. Ce prix est valable un an, puis il passe à 19,99 euros par mois.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce qui est inclus dans ce forfait ?

Avec l’offre sans engagement de Cdiscount mobile, vous aurez accès aux appels, SMS et MMS illimités, en France Métropolitaine et depuis de nombreuses destinations de l’Union européenne, mais uniquement vers un numéro français. En ce qui concerne la data, le montant accordé est abondant, à savoir 200 Go. Avec une telle quantité de données 4G, vous pourrez naviguer tranquillement sur Internet et profiter de vos séries et films en streaming à n’importe quel moment de la journée. Ce forfait peut être d’ailleurs très intéressant pour celles et ceux qui utilisent souvent le partage de connexion, ou qui passent par une box 4G pour avoir Internet à la maison.

Si vous avez prévu de voyager en dehors des frontières de l’Hexagone cet été, votre forfait vous accompagnera grâce à 15 Go à utiliser, via une enveloppe dédiée à cet effet.

Qu’est-ce qui change après un an ?

La formule du forfait ne changera pas au bout d’un an, juste le prix. Ce dernier sera de 9,99 euros pendant les douze premiers mois, puis passera à 19,99 euros à partir du treizième mois. Évidemment, vous pourrez toujours résilier votre forfait sans engagement si l’augmentation ne vous convient pas, mais cela reste un très bon prix par rapport à la concurrence.

Est-il possible de conserver son numéro actuel ?

Il est effectivement possible de conserver son numéro de téléphone mobile. Pour cela, il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription, lequel s’obtient en appelant le 3179. Cette démarche permet également la résiliation automatique de votre abonnement chez votre ancien opérateur.

Vous souhaitez profiter des soldes d’été comme il se doit ? Allez donc jeter un œil à notre guide des meilleures offres Tech.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Comparateur forfait mobile sans engagement

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo