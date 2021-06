Du 23 au 29 juin 2021, Dell met en place les promotions de la « dernière chance » sur une sélection de PC avec des remises exceptionnelles. Vous n’avez que 5 jours pour profiter de réductions importantes sur trois excellents laptops, dont le Dell Inspiron 15.

Les soldes approchent à grands pas, mais comment peut-on être certains que l’on fera des bonnes économies ? Faut-il patienter une semaine encore, ou doit-on profiter dès à présent des excellentes affaires proposées par Dell ? Cela revient à se demander s’il vaut mieux accepter 5 000 euros tout de suite ou avoir 50 % de chances d’en obtenir 15 000 plus tard.

De notre côté, « la question est vite répondue », comme on dit, tant les bons plans de Dell sont intéressants. Il faut dire que le constructeur propose trois ordinateurs portables à des prix bas, comme le Dell Inspiron 15 qui passe sous les 600 euros ou le très performant Dell Latitude 5410 qui tombe à moins de 1 800 euros.

Les offres “Dernières chances” de Dell :

Le Dell Inspiron 15 3000 à 561 euros au lieu de 623 euros : l’équilibre abordable ;

Le Dell Latitude 5410 à 1 773 euros au lieu de 1 863 euros : la polyvalence à l’état pur ;

Le Dell XPS 17 à 2 151 euros au lieu de 2 603 euros : de la puissance à revendre.

Mais comme leur nom l’indique, ces offres « Dernières chances » ne sont pas faites pour durer. Vous avez jusqu’au 29 juin prochain pour en profiter.

Le Dell Inspiron 15 3000 proposé à 561 euros au lieu de 623 euros

Celles et ceux qui cherchent un PC portable efficace et abordable auront la bonne idée de se tourner vers le Dell Inspiron 15-3000. À peine plus grand qu’une feuille A4, le Dell Inspiron 15-3000 se glisse très facilement dans un sac à dos, tandis que son poids de 1,83 kg ne le rend pas inconfortable à transporter. Toujours au niveau du design, Dell s’est éloigné de l’esthétique « jouet », trop répandue sur cette gamme de prix, et a opté pour un châssis en plastique gris très sobre.

Ses dimensions compactes n’empêchent pas le Dell Inspiron 15-3000 d’offrir une surface d’affichage agréable au quotidien. Il mise sur un écran Full HD de 15,6 pouces, avec des bordures suffisamment fines pour profiter de son contenu favori en streaming sans se ruiner les yeux.

S’il ne permet pas de jouer aux jeux AAA récents, le Dell Inspiron 15-3000 a assez de coffre pour encaisser la plupart des usages basiques et bureautiques. Il embarque un processeur Intel Core i3 de 11e génération, 8 Go de mémoire vive et un SSD de 256 Go. Dell s’est également montré généreux en matière de connectiques puisque le Dell Inspiron 15-3000 dispose de 3 ports USB-A, d’un port USB-C, d’une prise HDMI, d’un port RJ45, d’une prise jack de 3,5 mm et d’un lecteur de carte SD.

Enfin, au niveau de l’autonomie, le Dell Inspiron 15-3000 peut tenir jusqu’à 7 heures d’usage d’affilée en une seule charge, ce qui vous permet de travailler une journée entière sans vous soucier du chargeur.

À l’occasion de ses promotions de la « Dernière chance », Dell fait tomber le prix de son Inspiron 15-3000 à 561 euros au lieu de 623 euros, soit une remise immédiate de 62 euros.

Le Dell Latitude 5410 à 1 773 euros au lieu de 1 863 euros

La polyvalence est le premier mot qui vient à l’esprit lorsque l’on pense au Dell Latitude 5410. Il faut dire que le constructeur livre ici une machine qui sied aussi bien aux professionnelles et professionnels nomades qu’aux usagères et usagers plus occasionnels.

Grâce à son processeur Intel Core i5 de 10e génération, ses 8 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage en SSD, le Dell Latitude 5410 garantit un travail efficace sur des logiciels gourmands, comme la retouche photo. Il n’aura également aucun problème à afficher le contenu en streaming de manière fluide. D’autant que son écran de 14 pouces à la définition Full HD jouit de bordures très fines pour offrir une surface d’affichage accrue dans un format aussi compact.

Car oui, le Dell Latitude 5410 a cet avantage d’être extrêmement simple à transporter. Non seulement son poids de 1,51 kg ne constitue pas une charge excessive dans un sac à dos, mais son autonomie d’une dizaine d’heures permet de faire l’impasse sur le transport du câble d’alimentation lors de vos courts déplacements.

La connectique du Dell Latitude 5410 lui permet de se transformer facilement en hub de travail. Il est équipé de 3 ports USB 3.1, d’un port USB Type-C, d’une prise HDMI, d’un port RJ45, d’un lecteur de carte SD/uSIM, et d’une prise jack de 3,5 mm. Il est donc possible de relier le Dell Latitude 5410 à un écran externe, un clavier supplémentaire, une paire d’enceintes ou encore à une tablette graphique en simultanée.

Dans le cadre de ses promotions, Dell offre 90 euros de remise immédiate sur le Dell Latitude 5410, ce qui lui permet d’afficher un tarif de 1 773 euros au lieu de 1 863 euros en temps normal.

Le Dell XPS 17 à 2 151 euros au lieu de 2 603 euros

Vous êtes joueurs/joueuses ? Alors le Dell XPS 17 est là pour vous, pour la simple mais néanmoins excellente raison qu’il embarque une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. Elle vous permet de jouer à tous les jeux récents dans de très bonnes conditions (sans avoir à pousser les graphismes au maximum). Vous ne manquerez d’ailleurs pas de place pour installer votre ludothèque puisque le Dell XPS 17 intègre un disque SSD de 1 To. Autant dire que vos jeux ne mettront que quelques secondes à démarrer.

Les performances générales ne sont pas en reste, puisque le Dell XPS 17 peut compter sur un processeur Intel Core i7 de 10e génération, couplé à 16 Go de RAM. Cet ordinateur portable n’a donc aucune difficulté à maintenir une fluidité constante, qu’importe l’usage.

Son écran InfinityEdge de 17 pouces offre une définition Full HD+ (1 900 x 1 200 px) avec un ratio 16:10 grâce à ses bordures ultra-fines. Cela permet de profiter pleinement de tous ses jeux préférés. Bien entendu, la présence de 4 ports Thunderbolt 3 permet de connecter un HUB HDMI/Display Port et ainsi de relier un écran externe afin de profiter d’une expérience de jeu accrue.

Sous son design sobre et luxueux, le Dell XPS 17 cache une autonomie monstrueuse grâce à sa batterie 97 Wh. Il est ainsi capable de tenir une journée complète avant de réclamer un chargeur, ce qui vous permet d’enchaîner les longues sessions de jeu sans aucun souci.

Habituellement vendu aux alentours de 2 600 euros, le Dell XPS 17 bénéficie d’une réduction importante de 452 euros, ce qui fait tomber son prix à 2 152 euros.