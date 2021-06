Romain Ribout - 16 juin 2021 Apple iPhone

[Le Deal du Jour] Aujourd'hui, c'est sans aucun doute le meilleur moment pour payer moins cher son iPhone 12 ! Amazon casse le prix du smartphone premium d'Apple via une remise immédiate de presque 20 % sur le modèle Blanc doté de 128 Go de stockage.

Depuis sa sortie, l’iPhone 12 a eu droit à quelques baisses de prix, mais aucune n’a été aussi importante que celle d’aujourd’hui. La version 128 Go du smartphone de la Pomme est habituellement commercialisée à 959 euros et Amazon soustrait aujourd’hui à ce montant 173,30 euros (-18 %) pour faire chuter le prix final à « seulement » 785,70 euros. Il s’agit tout simplement du prix le plus bas jamais constaté !

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 12 ?

Cet iPhone partage beaucoup de points communs avec le 12 Pro. Par exemple, on retrouve le même design, format, écran OLED de 6,1 pouces, taille d’encoche pour Face ID ou encore la même puissance grâce à la puce A14 (compatible 5G). L’autonomie est également équivalente entre les deux, avec 17 heures de lecture vidéo, selon Apple.

Le seul élément différent est l’appareil photo. L’iPhone 12 classique est équipé d’un double capteur de 12 mégapixels, avec objectif grand-angle et ultra grand-angle, et fait donc l’impasse sur le capteur LiDAR et le téléobjectif supplémentaire du modèle Pro. Il ne prend pas non plus en charge le format Apple ProRAW. Mais, capture-t-il de mauvais clichés pour autant ? Absolument pas, les photos sont d’une grande qualité, toujours avec cette simplicité propre à Apple de ne jamais en rater une.

Est-ce le bon moment pour acheter l’iPhone 12 ?

Après quelques mois d’existence sur le marché, l’iPhone 12 n’a eu droit qu’à de petites promotions qui empêchaient encore quelques personnes de franchir le pas. Mais aujourd’hui, on parle de presque 20 % de réduction, soit un cinquième du prix en moins. C’est d’ailleurs le prix le plus bas pratiqué depuis le lancement sur la plateforme d’Amazon.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

