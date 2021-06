Romain Ribout - 15 juin 2021 Apple iPhone

[Le Deal du Jour] L'iPhone 12 Pro Max est à ce jour le téléphone le plus haut de gamme chez Apple, donc le plus cher du catalogue. Cependant, son prix — en version 128 Go — est actuellement en baisse sur Rakuten et passe de 1 259 euros à 999 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

L’itération Max chez Apple représente l’iPhone le plus grand, le plus performant et surtout le plus cher. L’iPhone 12 Pro Max de la période 2020/2021 ne déroge pas à la règle, mais il est tout de même possible de l’obtenir à prix réduit avec certaines promotions. C’est justement le cas aujourd’hui sur Rakuten, où le smartphone grand format d’Apple est disponible à 999 euros au lieu des 1 259 euros demandés initialement, pour le modèle avec 128 Go de stockage.

Il s’agit de la version japonaise du téléphone, qui est évidemment configurable en français. Il faut cependant savoir qu’un son se déclenchera à chaque photo capturée, sans possibilité de désactiver cette notification.

Pour mieux comprendre l’offre

Que propose la version Max de plus par rapport à l’iPhone 12 Pro ?

L’iPhone 12 Pro Max est tout d’abord plus massif avec un écran de 6,7 pouces, contre 6,1 pouces pour l’iPhone 12 Pro classique. Ensuite, il possède une meilleure autonomie, avec jusqu’à 20 heures de lecture vidéo et jusqu’à 80 heures pour de l’audio, selon Apple. Tout cela a un impact sur le poids du smartphone qui passe de 187 à 226 grammes, soit presque 40 grammes de plus pour ce modèle Max.

Et pour le reste ?

C’est exactement le même smartphone que l’iPhone 12 Pro. La version Max est, elle aussi, équipée d’un écran OLED en définition Quad HD, d’un puissant processeur A14 compatible 5G pour des performances de haute volée, et elle tourne évidemment avec la dernière mise à jour d’iOS.

On retrouve aussi l’excellent appareil photo équipé de trois capteurs, dont un LiDAR — comme sur les iPad Pro. Ce dernier capteur est très utile pour la réalité augmentée, mais il permet également de profiter d’un mode portrait en mode nuit ou d’une mise au point automatique plus rapide en conditions de faible éclairage, par exemple. N’oublions pas d’ailleurs le format Apple ProRAW qui offre davantage de possibilités de retouche photo.

Enfin, la charge sans fil via MagSafe est au rendez-vous, mais le chargeur n’est plus inclus dans la boîte.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo