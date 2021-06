Huawei a annoncé il y a quelques jours de nombreuses nouveautés pour son écosystème de produits connectés. Parmi eux, se trouvaient les écouteurs sans-fil Freebuds 4 et la nouvelle Huawei Watch 3 (et sa déclinaison Watch 3 Pro). Quelles sont leurs promesses, et à quel prix ?

Huawei n’est pas uniquement un fabricant de smartphones premium qui excelle dans le domaine de la photo. Le constructeur chinois conçoit également de très bons objets connectés, comme des écouteurs ou des montres connectées.

Lors de sa conférence sur HarmonyOS, diffusée le mercredi 2 juin dernier, Huawei en a annoncé deux nouveaux.

Les Huawei Freebuds 4 : des écouteurs sans-fil à réduction de bruit active. Ils sont disponibles dès aujourd’hui en précommande au prix de 134,99 euros, avec un bracelet connecté Huawei Band 6 (d’une valeur de 59,99 euros) offert.

La Huawei Watch 3 : une montre connectée installée sous le tout nouveau HarmonyOS. Elle est en précommande dès aujourd’hui au prix de 344,99 euros, avec des Freebuds 4i (d’une valeur de 99,99 euros) offerts.

Ces écouteurs et montres connectées sont compatibles (et donc aparairables) aussi bien avec les smartphones Android que les iPhone.

Toutes ces offres de précommandes sont valables jusqu’au 21 juin prochain, date à laquelle ces écouteurs et montres seront lancés dans les magasins français.

Huawei Watch 3 : une jolie montre connectée avec une interface entièrement repensée

Huawei possède maintenant une belle expérience dans le domaine des montres connectées. La première Huawei Watch date en effet de 2015 et s’était alors fait remarquer pour le soin tout particulier apporté à son design et son élégance.

Six ans plus tard, la Huawei Watch 3 possède les mêmes qualités que son ancêtre. Il s’agit d’une montre connectée dotée d’un écran (AMOLED) rond de 1,43 pouce de diamètre. Elle possède deux boutons : une couronne rotative permettant de naviguer dans les menus (faisant office de bouton de mise en marche) et un autre bouton, plus discret, de validation.

Surtout cette montre connectée possède absolument toutes les caractéristiques que l’on peut attendre d’une montre connectée haut de gamme de 2021. Elle est résistante à l’eau (5 ATM), possède un capteur de rythme cardiaque, un système de détection en cas de chute avec un appel d’urgence, et même un capteur de température de la peau.

Ajoutez à cela une compatibilité e-SIM (vous avez la possibilité de prendre des appels sur votre montre, même si votre smartphone n’est pas à côté), un capteur GPS pour les sessions sportives et 16 Go d’espace de stockage internet. Difficile de faire plus complet.

Cette Huawei Watch 3 (et Watch 3 Pro) est la première montre de Huawei à disposer d’HarmonyOS, le nouvel OS maison de la firme chinoise. C’est une excellente nouvelle tant WearOS, l’OS de Google pour les montres connectées est devenu poussif ces derniers mois.

HarmonyOS sur montre connectée s’inspire là encore de ce qui se fait de mieux dans le petit monde des montres connectées. Les applications sont affichées sous forme de grille sur l’écran de la montre et la couronne rotative (avec retour haptique) permet de zoomer dans cette grille pour atteindre l’application souhaitée.

Concernant les applications à installer sur la montre, HarmonyOS permet de télécharger les applications sur son propre store : AppGallery.

La Huawei Watch 3 est disponible en précommande sur le site de Huawei dès aujourd’hui. Trois coloris sont disponibles : noir (avec un bracelet en silicone), marron (avec un bracelet en cuir) et argent (avec un bracelet en métal). Pour son lancement, la Huawei Watch 3 bénéficie de deux offres de précommandes :

Une remise immédiate de 25 euros, faisant passer son prix à 424,99 euros

Une paire d’écouteurs Freebuds 4i blanc offert pour toute précommande, d’une valeur de 99,99 euros

La Huawei Watch 3 Pro

La Huawei Watch 3 a également le droit à une déclinaison encore plus haut de gamme : la Huawei Watch 3 Pro. Il s’agit sur le fond de la même montre, avec les mêmes fonctionnalités et les mêmes caractéristiques techniques. Elle bénéficie toutefois d’un boîtier en titane et d’un dos en céramique, ainsi que d’un verre de protection en saphir.

La Huawei Watch 3 Pro sera disponible à la précommande dès la fin du mois de juin sur le site de Huawei.

Huawei Freebuds 4 : des écouteurs sans-fil qui misent sur la réduction de bruit active et la légèreté

Huawei a déjà prouvé avec ses Freebuds 3 et Freebuds 4i qu’il n’était pas forcément nécessaire de payer plus de 200 euros pour bénéficier d’écouteurs sans-fil confortable et efficace. Rebelote avec les Huawei Freebuds 4, qui se présentent comme une amélioration des Freebuds 3 de l’année dernière.

Huawei n’a pratiquement pas touché au (bon) design de ses écouteurs. On retrouve donc un boitier de charge rond et sobre capable de récupérer 2h30 d’écoute avec 15 minutes de charge. Les écouteurs, en design open-fit (sans embouts en silicone pénétrant dans le conduit auditif, donc) sont toujours aussi légers (4,1 grammes par oreillettes) et endurants, avec une autonomie annoncée de 4 heures d’écoute.

La principale nouveauté de ces Freebuds 4, c’est l’amélioration du système de réduction de bruit active. Sur ces écouteurs, la réduction de bruit active permet d’éliminer jusqu’à 25 dB, contre 15 dB sur les Freebuds 3. Un système de micro permet par ailleurs de basculer d’une mode de réduction de bruit à un autre (parmi 16 niveaux) automatiquement.

Les Huawei FreeBuds 4 sont disponibles dès aujourd’hui sur la boutique de Huawei en quatre coloris : noir, vert, orange et rose. Pour son lancement, les Huawei Freebuds 4 bénéficient de deux offres de précommandes :

Une remise immédiate de 15 euros, faisant passer leur prix à 149,99 euros

Un bracelet connecté Huawei Band 6 est offert pour toute précommande, d’une valeur de 59,99 euros.