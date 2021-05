Apple a lancé une nouvelle Apple TV 4K. Elle est désormais livrée avec une télécommande entièrement repensée. Son seul défaut ? Elle est dépourvue d'une technologie de localisation.

En 2021, Apple a pris une bonne décision : repenser intégralement la Siri Remote, télécommande fournie avec son Apple TV. The Verge, qui n’a jamais manqué une occasion de se moquer de la première génération, lui a attribué la note de 9 sur 10 — un vrai progrès, donc. Toutefois, selon certains, cette Siri Remote a un vrai défaut : elle est dépourvue d’une technologie de localisation — un comble en cette année où Apple lance les AirTags.

La Siri Remote aurait pourtant bien besoin d’être localisée facilement. Ses mensurations compactes (136 x 35 x 9,25 millimètres) font qu’on peut vite l’égarer dans son canapé, son lit, entre deux coussins ou encore un plaid. L’intégration d’une puce UWB aurait fait l’affaire, en permettant à un iPhone de retrouver rapidement une Siri Remote perdue dans une pièce. Et Apple a semble-t-il trouvé une excuse parfaite pour justifier cette absence.

La Siri Remote n’a pas besoin d’être localisée, selon Apple

Dans un entretien accordé à mobilesyrup le 21 mai, Tim Twerdahl, en charge du marketing pour les produits salon et audio chez Apple, a sous-entendu que la Siri Remote est désormais suffisamment épaisse pour ne pas être égarée. Si cette deuxième génération est plus grande, la croissance est loin d’être immense : la première Siri Remote affiche une épaisseur de 6,3 millimètres, contre 9,25 millimètres pour la nouvelle. À titre de comparaison, la télécommande universelle Logitech Harmony Elite, au design plus standard, mesure près de 3 centimètres d’épaisseur.

Apple dispose d’une page SAV en cas de perte de la Siri Remote. Elle stipule : « Si vous avez perdu la télécommande fournie avec votre Apple TV, vous pouvez contrôler votre Apple TV avec votre iPhone, iPad ou iPod touch, ou vous pouvez acheter une nouvelle télécommande. » Sur la boutique en ligne, il est effectivement possible d’acquérir une Siri Remote sans l’Apple TV. Le prix ? 65 euros. Bref, ne perdez pas votre télécommande ou trouvez un système qui permettrait de lui attacher un AirTag.

Crédit photo de la une : Apple Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo