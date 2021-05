Romain Ribout - 18 mai 2021 Télécoms

[Le Deal du Jour] 10 euros par mois pendant la première année d'abonnement : c'est ce que propose SFR via sa nouvelle offre Fibre/ADSL en série limitée, qui comprend également une ligne fixe et un décodeur TV 4K.

Chaque jour, la rédaction sélectionne, pour vous, un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

SFR lance une nouvelle série limitée à petit prix pendant toute la première année d’abonnement, seulement 10 euros par mois dans un premier temps, puis 38 euros par mois dans un second temps. Vous ne serez engagés et engagées que pendant la période de l’avantage promotionnel et vous pourrez donc résilier après 12 mois si l’augmentation tarifaire ne vous convient pas.

L’offre est uniquement disponible jusqu’au 24 mai 2021 pour les nouveaux clients.

Pour mieux comprendre l’offre

Le débit est-il suffisant ?

Avec l’offre Fibre SFR en série limitée, vous aurez droit à un débit théorique allant jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et 50 Mb/s en envoi. C’est très rapide et toute la famille pourra se connecter sans craindre de ralentir la connexion d’un autre membre qui joue en ligne ou regarde une vidéo en streaming, par exemple.

Quels sont les services supplémentaires ?

Il y a évidemment une ligne de téléphone fixe, avec les appels en illimité uniquement vers les fixes en France, DOM et plus de 100 pays à l’étranger. Hors numéros spéciaux, la limite se fixe à 250 correspondants différents par mois avec une durée maximum de 3 heures consécutives par appel.

On retrouve également un accès à plus de 160 chaînes de télévision grâce au décodeur TV 4K. Parmi cette liste, on trouve logiquement les chaînes généralistes (TF1, France 2, W9, BFM TV, etc.), mais aussi des chaînes diversifiées comme Disney Channel HD, NRJ Hits, GONG et bien d’autres — sans oublier les chaînes locales des régions de France.

Et si je ne suis pas éligible à la Fibre ?

Dans ce cas, il faut choisir l’offre SFR ADSL proposé au même prix de 10 euros par mois la première année. Après cette période, la mensualité passe à 33 euros par mois, mais c’est tout de même 5 euros de moins que l’offre Fibre optique.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Avez-vous la connexion Internet la plus rapide de la galaxie ? Découvrez-le avec notre comparateur

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo