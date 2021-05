Lenovo imagine résoudre tous vos soucis de télétravail avec une seule et unique batterie. Le nouvel accessoire du constructeur chinois promet d'alimenter votre ordinateur, votre téléphone ou votre souris sans fil pour mettre fin aux petits tracas du télétravail. Un bon pari ?

Si la pandémie de Covid-19 a eu un seul avantage, c’est bien celui d’avoir rendu le télétravail beaucoup plus commun qu’il ne l’était auparavant. Toute une classe professionnelle a gouté au travail de chez soi, certes forcé au début, et après plus d’un an les habitudes ont durablement changé. Lenovo le sait bien et vient de dévoiler le 13 mai 2021 une nouvelle gamme d’accessoire pensé pour ce nouveau paradigme.

Une batterie externe 65 watts

Les outils siglés Lenovo Go sont pensés pour « une meilleure productivité mobile et conçue pour une main-d’œuvre hybride au sein d’un écosystème qui fonctionne mieux ensemble », rien que ça. Pour le moment, le constructeur chinois n’a annoncé qu’une souris de voyage et une batterie externe, mais d’autres gadgets devraient arriver. Mais en réalité c’est bel et bien la batterie externe qui est au cœur de la stratégie de Lenovo.

La Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank a assez de jus pour charger tous les appareils nécessaires au télétravail. Avec une puissance de sortie maximale de 65 watts via son port USB-C, l’accessoire est en effet capable de recharger la plupart des ordinateurs sans peine. Quant à la capacité de 20 000 mA h, elle suffit pour « charger un ordinateur au moins une fois » d’après Lenovo.

La charge sans-fil en plus

Mais le constructeur ne s’est pas arrêté là. La batterie embarque un câble USB-C intégré, en plus des deux ports USB-C et USB-A disponibles sur la tranche. De quoi recharger jusqu’à trois appareils en même temps. Et pour ne rien gâcher, elle est également capable de recharger vos appareils en sans-fil (standard Qi) et peut donc servir de tout petit tapis de souris/chargeur pour la Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse, la souris de voyage que Lenovo a également annoncé.

Dans l’idée, la batterie de Lenovo pourrait donc suffire à recharger votre ordinateur, votre souris et votre smartphone ou votre tablette simultanément, rangeant les soucis d’autonomie en télétravail au placard. La promesse est belle et elle est rendue possible grâce à la polyvalence de l’USB-C qui s’impose aujourd’hui comme le vrai standard de charge universelle.

Les télétravailleurs et télétravailleuses les plus acharnées seront heureuses de savoir que la souris de Lenovo peut en plus être couplée à trois appareils simultanément, si vous êtes adeptes du multimachine. Sinon vous pouvez toujours essayer de transformer votre tablette en second écran.

La batterie sortira en juin 2021 à un tarif de 90 dollars (75 euros), malheureusement, aucune date de disponibilité pour la France n’a été annoncée.

