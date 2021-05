Le jeu World of Warcraft, immensément populaire, est désormais compatible avec la version ARM de Windows. Cela ne concerne que la version bêta pour le moment, mais c’est un signe encourageant pour Microsoft.

L’arrivée de la puce Apple M1 dans le monde de l’informatique fin 2020 a rebattu les cartes de l’informatique moderne. En adoptant une architecture ARM pour ses ordinateurs portables, Apple a non seulement rapproché le monde du mobile et de l’ordinateur, mais a aussi permis à nos ordinateurs de bénéficier d’un net gain de performance et d’autonomie.

L’architecture ARM s’oppose à l’architecture x86 qui a longtemps dominé le monde de l’ordinateur personnel avec les processeurs Intel ou AMD. Ces puces se reposent sur des architectures logicielles différentes ce qui nécessite d’opérer des changements profonds dans la manière dont un système d’exploitation fonctionne. Les puces ARM étaient jusqu’à il y a peu surtout utilisées dans des smartphones et des tablettes, mais leurs puissances augmentant, il est devenu possible de les intégrer dans des ordinateurs.

Pendant ce temps, le monde de Windows est resté attaché à l’architecture x86 faute de résultats concluants sur les ordinateurs équipés de puces ARM (venant de Qualcomm majoritairement). Mais de récentes déclarations de Blizzard semblent encourageantes pour l’avenir de Windows sur ARM.

Le studio derrière World of Warcraft a en effet annoncé dans un discret billet de blog daté du 11 mai 2021 que la version bêta de World of Warcraft : ShadowLands (l’extension de WoW sorti fin 2020) était désormais compatible avec la version ARM de Windows. « Cela permet de faire tourner WoW sur les appareils Windows 10 ARM64, ce qui n’était pas possible auparavant. Il est possible de tester ça dans la nouvelle version du PTR de Chains of Domination (le service de test de la dernière extension de Wow, ndlr). »