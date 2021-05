Vous pouvez percer un petit trou porte-clefs dans un AirTag. Mais il vous faudra prendre quelques précautions.

Les AirTags sont des produits bien finis, simples d’utilisation et particulièrement élégants. Mais, dans une décision qui n’étonnera personne, Apple a décidé de les rendre quasi-dépendants à un écosystème d’accessoires propriétaires ou conçus par des tiers. Porte-clefs, sangles et autres attaches seront, à n’en pas douter, des cartons commerciaux qui enrichiront Apple et ses partenaires — Hermès en première ligne, qui vend son lacet en cuir pour AirTag plus de 300 €.

À lire : Tout savoir sur les AirTags

Les ingénieurs du site iFixit, spécialisé dans le démontage et la réparation de produits tech, se sont pourtant posé la question : serait-il possible de faire un trou dans un AirTag, afin qu’il devienne nativement un porte-clef ?

Percer un AirTag, c’est possible, mais…

La réponse courte est une réponse simple : percer un AirTag pour ajouter un petit trou à porte-clef est tout à fait possible. Il suffit d’enlever la pile amovible, de viser à côté d’une encoche de fixation pour ne pas toucher un composant et d’utiliser un forêt de 1,5 mm. Le trou que vous ferez sera suffisamment large pour faire passer un petit anneau métallique doublé et vous pourrez donc attacher vos clefs directement à un AirTag, sans passer à la caisse côté accessoires.

Cela dit, il faut noter plusieurs choses.

Tous les porte-clefs ne rentreront pas . Les anneaux des porte-clefs traditionnels à deux niveaux font souvent plus de 1,5 mm (celui sur notre bureau en fait par exemple 2).

. Les anneaux des porte-clefs traditionnels à deux niveaux font souvent plus de 1,5 mm (celui sur notre bureau en fait par exemple 2). Vous perdez l’étanchéité. Dans son format officiel, l’AirTag ne prend pas l’eau, résistant à la pluie. Dans ce nouveau format, en revanche, vous avez percé un trou dans le plastique et la colle, ce qui lui fait perdre son étanchéité. Très moyen pour un objet censé vous aider à retrouver des objets perdus.

Dans son format officiel, l’AirTag ne prend pas l’eau, résistant à la pluie. Dans ce nouveau format, en revanche, vous avez percé un trou dans le plastique et la colle, ce qui lui fait perdre son étanchéité. Très moyen pour un objet censé vous aider à retrouver des objets perdus. Vous perdez la garantie . Évidemment.

. Évidemment. Vous risquez d’endommager le circuit. Tout est très petit au royaume des AirTags et si vous percez un poil à côté, vous risquez d’endommager un des composants. iFixit se dit, à juste titre, très surpris par toute la technologie embarquée dans un si petit corps plastifié.

Si vous êtes en phase avec ces aléas, vous pouvez économiser quelques euros sur vos AirTags.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo