Boosté par les confinements mondiaux, le marché des webcams a connu une seconde jeunesse. L'accessoiriste Anker essaie de profiter de la tendance avec une nouvelle caméra taillée pour le télétravail et la vie chez soi.

La pandémie a modifié en profondeur notre façon de travailler et Anker le sait bien. De réunion Zoom en visio Google Meet en passant par un « petit point » sur Microsoft Teams ou Discord, le télétravail a été marqué par une explosion des appels en visioconférence, soulignant au passage la médiocrité des webcams embarquées dans la plupart de nos ordinateurs portables — et des micros associés.

PowerConf C300, trois angles de vision

Pour pallier cette faiblesse, l’accessoiriste Anker vient de dévoiler le 13 avril 2021 sa PowerConf C300, une webcam taillée pour le travail à la maison. En plus de proposer une captation vidéo en 1080p comme le font la plupart des webcams actuelles, le gadget d’Anker propose trois angles de vision différents : un premier à 78° pour les visio avec un utilisateur unique, un second à 90° et un troisième à 115° taillés pour les réunions en groupe. De quoi offrir plus de polyvalence que la plupart des webcams actuelles.

En plus de ça, la C300 est équipée d’un double système de micro avec annulation de bruit et un petit cache intégré pour masquer la lentille quand la caméra est inutilisée. Bien évidemment, Anker a en plus ajouté une « puce dédiée à l’IA » qui va supposément fournir une meilleure qualité d’image en basse luminosité et améliorer l’autofocus — des fonctions que l’on avait remarquées sur le Mac M1, qui parvient à proposer une meilleure expérience sans mettre à jour le matériel.

Enfin un peu de nouveauté

Sur le papier, l’accessoire fait donc un quasi-sans-faute, proposant enfin une expérience digne de nos nouvelles conditions de vie et de travail. Le produit a été en plus annoncé quelques heures après la Modern Webcam de Microsoft qui fait pâle figure en comparaison.

Il aura fallu attendre un an de pandémie pour que le marché vieillissant des webcams s’agite donc de nouveau. Début 2020, le télétravail forcé a fait naitre une ruée d’achat de webcam aux États-Unis, provoquant une pénurie et faisant monter les prix sur le marché de la revente. La Logitech C920, un appareil sorti tout de même en 2012, a connu une seconde jeunesse à cette occasion, rapidement en rupture.

Mais 9 ans après sa sortie, la C920 pourrait donc bien avoir de la concurrence sur ce marché qui retrouve (enfin) du poil de la bête. La C300 n’est pas encore officiellement disponible en France mais se trouve sur Amazon Allemagne à 130 €.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo