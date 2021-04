Microsoft vient de dévoiler son nouvel ordinateur portable. Le Surface Laptop 4 améliore une recette déjà solide et arrive avec une galaxie d'accessoires pour le télétravail.

Microsoft vient d’annoncer discrètement de nouveaux produits. Via un simple communiqué de presse, l’éditeur de Windows vient d’officialiser son Surface Laptop 4 et une galaxie de petits accessoires pour l’accompagner. En cette période de pandémie, Microsoft fait de l’oeil aux personnes en télétravail et suggère que ses produits leur simplifieront la tâche.

Surface Laptop 4

Pratiquement un an et demi après la sortie de son dernier ordinateur, Microsoft vient donc de lever le voile sur son dernier bijou portable que l’entreprise présente comme « parfait pour les réunions de travail à distance, les appels en famille ou les apéros entre amis sur Microsoft Teams. »

Pour ce quatrième modèle, Microsoft ne révolutionne pas le secteur. Le design reste quasi inchangé par rapport au dernier modèle avec toujours deux choix de finitions, alcantara ou métal. L’ordinateur est encore une fois disponible en format 13,5 pouces et 15 pouces.

Côté détails techniques, les ordinateurs peuvent se reposer sur des processeurs Intel de 11e génération (allant du i5 au i7) ou des puces AMD Ryzen 5 ou 7. Le stockage SSD peut monter jusqu’à 1 To de mémoire et Microsoft promet entre 16 et 19 h d’autonomie selon les versions et les usages. Rien ne change du côté de la connectique avec toujours un port USB-C, un port USB-A, une prise jack et la prise de charge propriétaire.

Prix et disponibilité : Les deux ordinateurs seront disponibles à partir du 27 avril en France au prix de 1129 € pour le modèle 13 pouces et 1449 € pour le modèle 15 pouces.

Des accessoires à gogos pour le télétravail

Conscient que la pandémie de Covid a bousculé notre façon de travailler dans le monde entier, Microsoft veut proposer une galaxie d’accessoires « taillés pour des réunions à distance ». Au programme, deux nouveaux casques, une enceinte/micro et une webcam.

Les Surfaces Headphones 2+ sont une version revue et améliorée du casque sorti en 2020 dont la seule réelle différence est en fait la certification Microsoft Teams et l’apparition d’un bouton dédié au contrôle de la visioconférence. Vient ensuite le casque Microsoft Modern avec micro-tige qui se décline en version USB A, USB-C et une version sans fil.

À l’occasion de la crise, Microsoft réinvestit aussi des secteurs quelque peu délaissés comme celui des micros de conférence avec le Modern USB-C Speaker « compagnon audio idéal pour les réunions à distance » et la Modern Webcam qui propose une prise de vue 1080p et un champ de vision de 78°. L’accessoire est également équipé d’un petit cache à placer devant la lentille lorsqu’on ne l’utilise pas.

Malheureusement Microsoft n’a communiqué aucun prix ni aucune date de disponibilité française pour ces produits.

Aucun des gadgets de Microsoft n’est proprement bouleversant, mais on sent que l’entreprise veut offrir un écosystème optimisé pour Windows et capable de répondre aux besoins liés au télétravail. Plus que les innovations technologiques elles-mêmes, c’est la direction que prend l’entreprise qui est intéressante puisqu’elle avoue elle-même que les modes de travail hybride sont là pour rester et que nos usages vont devoir s’adapter.

