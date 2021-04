Romain Ribout - 08 avril 2021 Ordinateur portable

[Le Deal du Jour] Asus propose de nombreuses références d'ordinateur portable et la TM420UA-EC016T (avec NumPad) est aujourd'hui la plus intéressante du moment, puisque le prix passe de 1 199 à 879 euros chez Darty. C'est une excellente offre pour un laptop équipé du puissant processeur AMD Ryzen 7-5700U.

Asus apporte diverses solutions sur le marché si l’on souhaite s’équiper d’un ordinateur portable. Le constructeur taïwanais s’est spécialisé dans le gaming avec sa gamme TUF, mais aussi dans la bureautique avec sa famille des Vivobook. Sa référence TM420UA-EC016T est convertible (avec écran tactile) et profite d’une excellente fiche technique pour son prix en promotion aujourd’hui : 879 euros au lieu de 1 199 euros chez Darty (soit -26 %).

Quelles sont les caractéristiques du Asus Vivobook TM420UA-EC016T ?

Le Vivobook TM420UA-EC016T est une puissante référence dans le monde des ultraportables. Il n’a certes pas de carte graphique dédiée pour faire tourner correctement des jeux 3D, mais il intègre tout de même le performant processeur AMD Ryzen 7-5700U de dernière génération, cadencé à 1,8 GHz avec boost jusqu’à 4,3 GHz. Couplée à 16 Go de RAM en DDR4, cette configuration est tout simplement capable de lire tous les logiciels gourmands dont vous aurez besoin au quotidien. Vous pourrez aussi compter sur la rapidité de son SSD NVMe pour exécuter rapidement vos tâches, et vous pourrez même conserver de nombreux fichiers avec sa capacité de 512 Go.

Le PC portable d’Asus est un ultrabook convertible. De ce fait, c’est une machine assez légère de 1,5 kilo pour faciliter le transport, sans oublier ses dimensions de 32,4 x 22 cm pour seulement 1,82 cm d’épaisseur. Son écran Full HD ne mesure que 14 pouces de diagonale, et a évidemment la particularité d’être tactile pour s’utiliser en mode tablette.

La connectique est ensuite assez classique pour un ultrabook, avec 1 port USB 2.0 Type-A, 1 port USB 3.2 Gen2 Type, 1 port USB 3.2 Gen2 Type-C et 1 port microSD. Il faudra donc passer par un hub USB pour rajouter un port Ethernet et un port HDMI à cette liste, par exemple. Notez enfin qu’une version classique de Windows 10 est préinstallée sur le système de stockage.

