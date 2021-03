Romain Ribout - 05 mars 2021 Tech

[Le Deal du Jour] L'écran Dell Alienware AW2521HFA est un excellent choix pour accompagner votre setup de gamer. Surtout qu'aujourd'hui, il perd 100 euros de son prix sur Rue du Commerce, et passe alors de 399 à seulement 299 euros.

Pour jouer dans de bonnes conditions sur PC, il ne faut pas négliger le choix de son écran. De préférence, il en faut un suffisamment grand, avec un taux de rafraichissement très élevé et un temps de réponse très court. Si, de plus, l’écran est compatible Nvidia G-Sync et AMD FreeSync, vous avez tout gagné.

Le Dell Alienware AW2521HFA propose toutes ces caractéristiques recherchées par les gamers, pour un prix plus réduit que d’habitude chez Rue du Commerce : 299 euros au lieu de 399, soit 25 % de réduction.

Quelles sont les caractéristiques de l’écran Dell Alienware AW2521HFA ?

Pour ce moniteur, Alienware a opté pour un design réussi avec un écran plat et de sobres illuminations, notamment sur le logo et sur le pied du produit. La position de l’écran est d’ailleurs réglable, que ce soit en hauteur ou en inclinaison.

La dalle IPS LCD propose une diagonale de 25 pouces au format 16:9, ce qui correspond environ à plus de 60 centimètres, pour une définition Full HD classique de 1 920 x 1 080 pixels. De très bonne qualité, elle offre une image nette sous tous les angles de vision.

Et pour le gaming ?

Alienware est une marque réputée dans le monde du jeu vidéo, son écran est donc bien évidemment dédié à une utilisation gaming. Pour commencer, on retrouve un taux de rafraichissement élevé de 244 Hz pour une fluidité exemplaire et un temps de réponse extrêmement court, à savoir seulement 1 ms. Vous ne pourrez pas dire que ce n’est pas de votre faute si vous avez manqué votre cible.

De plus, avec sa compatibilité AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Syng, cet écran à toutes les cartes en main pour combattre le phénomène de tearing, traduit par les déchirures et saccades qui peuvent intervenir au cours d’une partie de jeu.

Qu’en est-il de la connectique ?

L’écran intègre 2 ports HDMI et 1 DisplayPort pour relier trois appareils simultanément comme un PC, un Chromecast et une console. Pour diffuser l’audio, un port jack 3,5 mm est même de la partie pour y brancher des enceintes.

