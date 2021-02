Google Chrome prévoit de mettre de côté des ordinateurs qui utilisent de très vieilles instructions informatiques pour les processeurs. Mais si votre PC a moins de quinze ans, il n'y a pas à s'affoler.

Vous utilisez un ordinateur antédiluvien pour accéder au net ? Dans ce cas, il va y avoir du changement, puisque Chrome prévoit de tourner la page de certaines architectures informatiques devenues trop anciennes pour être encore prises en charge en 2021. C’est ce que révèle un document de travail partagé sur Twitter et notamment repris par le site TechSpot.

Le nœud de l’affaire concerne le jeu d’instructions SSE3 (SSE étant un acronyme pour Streaming SIMD Extensions) pour les microprocesseurs reposant sur l’architecture x86. Dans la documentation, il est prévu qu’à l’avenir Google Chrome demandera au minimum le support du SSE3 pour pouvoir fonctionner. La bascule est d’ailleurs prévue pour bientôt, avec la version 89, attendue pour le 2 mars.

Seules les très vieilles machines sont affectées

Est-ce à dire que d’ici un peu plus de deux semaines, il ne sera plus possible de surfer sur le net avec la dernière version de Chrome ? La bonne nouvelle, c’est qu’il ne devrait y avoir en fait que très peu de personnes qui seront affectées par cette évolution. En effet, le jeu d’instructions SSE3 est lui-même très ancien, puisqu’il a été déployé au début des années 2000 par Intel et AMD.

Autrement dit, les instructions supplémentaires SSE3 sont déjà très largement répandues sur le marché des microprocesseurs, depuis au moins quinze ans — sans parler du fait que les progrès en informatique ont permis par ailleurs de faire émerger au fil des ans d’autres jeux d’instructions. Ne seront donc concernées que les machines pré-SSE3, c’est-à-dire en gros avant 2005, voire 2004 selon le constructeur.

Si vous êtes par hasard dans ce cas-là, vous devriez donc ne pas pouvoir installer et lancer Google Chrome 89. Il vous faudra alors vous contenter de la dernière mise à jour de la branche précédente, qui est numérotée aux dernières nouvelles 88.0.4324.15. Ou alors, il vous faudra peut-être vous replier sur un autre navigateur qui a opté pour un plancher technique moins exigeant.

Cela étant, si vous êtes dans cette configuration, la mise à jour de Google Chrome 89 ne devrait toutefois pas être votre principale préoccupation. Ce devrait plutôt être la vétusté de votre machine et surtout l’obsolescence vraisemblable de votre système d’exploitation. Sur une machine pré-SS3, il est probable que vous tourniez sur Windows 7, Vista, XP, ou pire encore. Or, plus aucun de ces O.S. n’est maintenu.

