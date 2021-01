Noémie Koskas - 25 janvier 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Le MacBook Air 2020, qui embarque la toute nouvelle puce Apple M1, a droit à une belle promotion pendant les soldes, puisque son prix chute sous les 1 000 euros grâce à une réduction doublée d'un code promo sur Cdiscount.

Annoncé en novembre dernier, lors de la conférence d’Apple, le MacBook Air 2020 qui embarque la puce Apple M1 assure des performances décuplées et une autonomie renforcée. Cet ultraportable cumule bien d’autres avantages par rapport à l’ancienne génération.

Lancé à 1 129 euros, puis réduit à 1 019 euros, l’Apple MacBook Air 2020 M1 est actuellement disponible à 999 euros sur Cdiscount grâce au code promo 20EUROS.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les nouveautés de ce MacBook Air 2020 M1 ?

Ce MacBook Air 2020 M1 garde le même design que son prédécesseur : même châssis en aluminium, même clavier, et toujours un écran Retina True Tone, ici de 13 pouces, qui a cette fois-ci l’avantage d’être compatible avec une très large gamme de couleurs.

Mais là où le MacBook Air 2020 apporte une nouveauté considérable, c’est au niveau de sa puce Apple M1, basée sur une architecture ARM, qui remplace définitivement les processeurs Intel Core que les anciens modèles intégraient. Concrètement, ce type de puce comprend plusieurs composants essentiels, comme le processeur, la puce graphique et le modem. Avec une telle configuration, les performances seront décuplées, la rapidité sera au rendez-vous et les applications tourneront sans accroc. La marque annonce même un processeur 3,5 fois plus performant que l’ancien modèle sous Intel, et des performances graphiques multipliées par 5. Rien que ça.

Que va changer le changement d’architecture ?

Le passage d’une architecture X86 (l’ancienne, avec Intel) à une architecture ARM impose une réécriture des applications et logiciels. Outre les applications universelles créées par des développeurs qui fonctionneront, peu importe l’architecture employée, Apple a également créé un outil d’émulation, Rosetta 2, qui va simuler un processeur X86 et exécuter le logiciel quand même. Ce mode de compatibilité est d’ailleurs très concluant puisque les logiciels tourneront sans problème, sans ralentissement. En bref, les utilisateurs ne seront vraiment pas dépaysés, peu importe le changement d’architecture.

Que dire de plus sur le MacBook Air 2020 M1 ?

Cette nouvelle configuration agit également sur l’autonomie : celle-ci a été considérablement renforcée. Ce MacBook Air version 2020 assurera une quinzaine d’heures d’utilisation en navigation web, et même 18h en vidéo, loin du chargeur. Un atout certain pour ceux et celles qui utiliseront cet ultraportable pour travailler, ou même faire du montage photo et vidéo. De plus, ce MacBook consommera moins que les anciens modèles, et Apple s’est même débarrassé des ventilateurs : pas de risque, donc, d’avoir un MacBook qui souffle très fort par période.

Enfin, notez que le MacBook Air 2020 M1 dispose d’un SSD de 256 Go qui promet des temps de chargement réduits et un lancement de la machine rapide. Le tout est complété par 8 Go de mémoire vive.

