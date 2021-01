Télétravail, relations à distance, apéros sur Skype... 2020 a fait naître des usages et en a rendu d'autres bien plus massifs qu'ils ne l'étaient. Au CES 2021, Dolby et Lenovo vont tenter de régler sur des ordinateurs portables l'un des points les plus frustrants du distanciel : l'audio.

« J’entends un mot sur deux, j’ai pas tout compris.

– Rapproche-toi du Wi-Fi » : c’est ainsi que se termine la séquence visioconférence de la parodie de comédie musicale « 2020 » créée par Broute. Et comme dans les autres petites scènes de la production humoristique, l’épisode tape juste : 2020 a été l’année où nous avons collectivement découvert que nous n’avions pas le matériel pour communiquer à distance à temps plein. Passer un appel de temps en temps allait encore, mais pour soutenir son activité professionnelle et ses échanges personnels, nos outils ne suffisent pas. Et comme la pandémie est loin d’être derrière nous, les entreprises de la tech essaient d’ajuster leur offre.

C’est le cas de Dolby, qui, au CES, a dévoilé avec Lenovo la première concrétisation grand public de sa technologie logicielle Dolby Voice. Celle-ci est normalement réservée au matériel professionnel, par exemple pour des salles de conférence ou de réunion et s’associe à un matériel spécifique. Dans les ordinateurs portables de Lenovo, c’est la partie logicielle qui est intégrée et qui a pour mission de rendre les visioconférences beaucoup plus claires sur la partie audio. Il s’agit tout simplement de plusieurs algorithmes qui vont travailler à mieux véhiculer la voix : meilleure compression, effacement du bruit autour de l’émetteur ou encore, la capacité de mieux capter les voix des personnes éloignées de l’ordinateur.

Ce dernier cas de figure est particulièrement intéressant pour les petites structures qui ne peuvent pas se payer de matériel professionnel et ont établi un télétravail partiel : bien souvent, quelques personnes se retrouvent dans une salle avec d’autres personnes à distance et l’ordinateur chargé de transmettre la réunion en présentiel doit circuler sur la table. Ce n’est ni pratique ni bon pour la confidentialité des informations de son propriétaire. Ces fonctionnalités ont été pensées pour être utilisables sur les appareils Lenovo sans la moindre configuration et avec tous les logiciels de visioconférence du marché.

Logiciel vs matériel

Cette annonce du CES 2021 poursuit le travail déjà entamé l’an passé par certaines marques grand public. Côté logiciel, Nvidia a fait des prouesses avec sa technologie RTX Voice qui permet de rendre le flux sonore du micro extrêmement clair et précis. Côté matériel, Apple a décidé d’équiper tous ses MacBook depuis le MacBook Pro 16 de meilleurs micros — qualité studio pour les plus onéreux, plusieurs composants pour les autres. En pratique, d’après nos tests, c’est un atout incroyable en visioconférence, qui rend la communication à distance bien moins pénible et réduit la charge mentale de vos interlocuteurs qui n’ont plus à se concentrer pour comprendre ce que vous dites.

C’est aussi, pour la tech grand public, un axe d’amélioration certain : dans la plupart des appareils, le micro a longtemps été le composant le plus boudé, au profit de composants plus vendeurs (webcam, écran). Mais qui, paradoxalement, ont moins d’impact en pratique pour les usages d’une humanité confinée en boucle.

Crédit photo de la une : Lenovo Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo