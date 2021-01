Romain Ribout - 08 janvier 2021 Tech

[Le Deal du Jour] En ce début d'année 2021, Boursorama Banque est de retour avec sa prime de 130 euros pour l'ouverture d'un compte avec une carte bancaire. Voici comment en profiter.

Boursorama Banque est l’une des banques en ligne les plus populaires du moment et ce n’est pas seulement parce que Brad Pitt en a fait la pub. La filiale de la Société Générale propose beaucoup d’avantages à ses clients, pas uniquement pour les plus fidèles. Dès le début, vous pouvez profiter d’une prime, à l’occasion de l’ouverture d’un compte bancaire. Celle-ci monte aujourd’hui jusqu’à 130 euros en utilisant le code promo PK130.

La prime se divise en deux. Une première de 50 euros sera créditée en guise de bienvenue pour l’ouverture du compte. Le reste variera en fonction de choix de votre carte : 30 euros pour la Visa Welcome et 80 euros pour les autres (Visa Ultim, Visa Classic ou Visa Premier).

Pour mieux comprendre l’offre

Qui est Boursorama Banque ?

Boursorama Banque est une filiale de la Société Générale. Cette banque en ligne a donc la particularité de délivrer un IBAN français, ce qui est un avantage par rapport aux nombreux concurrents situés à l’étranger.

L’offre est-elle gratuite ?

L’offre est totalement gratuite, mais avec des conditions. Lors de votre souscription, vous devrez faire un premier virement de 500 euros vers votre compte Boursorama Banque. Vous pourrez ensuite en profiter deux semaines après, avec votre prime de bienvenue ajoutée à ce montant. La tenue du compte est facturée 0 euro, si et seulement si vous vous effectuez au moins entre 1 et 3 opérations par mois. Sinon, vous serez prélevés environ 15 euros selon la carte choisie.

Qu’en est-il de l’application mobile ?

Pour gérer votre compte, il y a évidemment une application dédiée disponible sur iOS et Android. C’est une web app et ce n’est malheureusement pas la solution la plus ergonomique lorsque l’on compare avec la concurrence, mais elle reste simple d’utilisation.

Depuis l’accueil, vous avez une vision de votre argent et des dépenses à venir, avec la possibilité de faire facilement un virement ou d’envoyer son RIB. Elle offre également d’autres paramètres pratiques, notamment en étant compatible avec Google Pay et Apple Pay.

