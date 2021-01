Romain Ribout - 05 janvier 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Le Samsung Galaxy S20+ fait partie des meilleurs smartphones haut de gamme Android de l'année 2020. Son prix passe aujourd'hui de 1 009 à 749 euros sur Cdiscount.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Samsung se prépare tranquillement à présenter en bonne et due forme ses nouveaux Galaxy S21 le 14 janvier prochain. En attendant, c’est le S20+ qui fait aujourd’hui parler de lui. L’un des meilleurs smartphones premium de l’an passé profite actuellement d’une belle réduction de 260 euros sur Cdiscount, ce qui fait passer son prix de 1 009 à 749 euros pour la version 4G.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques principales du Galaxy S20+ ?

Le Galaxy S20+ a tout d’un smartphone premium. Le design est très soigné, avec des finitions exemplaires et un superbe écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces aux bords incurvés sur les côtés. Ce dernier a même la particularité de proposer un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz. Il est également très puissant grâce à son SoC Exynos 990 comparable aux excellentes performances du Snapdragon 865. Il n’oublie pas non plus l’autonomie avec sa grosse batterie de 4 500 mAh qui lui permet facilement de tenir plus d’une journée. De plus, il est compatible charge rapide et sans-fil.

Est-ce qu’il prend de bonnes photos ?

La réponse est oui. Les smartphones haut de gamme de Samsung ont la réputation d’être de bons photophones et ce n’est pas ce Galaxy S20+ qui vient déroger la règle. Son triple capteur 64 + 12 + 12 mégapixels, accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight), est aussi performant que polyvalent. Que ce soit de jour ou de nuit, vous ne raterez presque jamais un cliché. Il est même possible d’enregistrer des vidéos jusqu’en 8K, ou en 4K à 60 images par secondes.

Qu’en est-il du suivi logiciel ?

Étant sorti l’année dernière, le Samsung Galaxy S20+ a encore deux belles années de mises à jour logicielles devant lui. Il a d’ailleurs d’ores et déjà reçu Android 11 via son interface One UI, en version 3.0.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo