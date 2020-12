Connaissez-vous nos chaînes YouTube ? Si elles ne sont pas encore dans vos listes de lecture, voici 10 vidéos pour vous convaincre de vous abonner.

Quoi ? Vous ne le saviez pas ? C’est pourtant vrai : Numerama existe aussi en vidéo avec deux chaînes YouTube. La première suit de près notre ligne édito, dédiée à toute l’actualité tech, science et jeux vidéo. La seconde, associée à notre rubrique Vroom, est dédiée à la mobilité électrique. Nous avons publié une cinquantaine de vidéos sur YouTube cette année et pour vous donner un aperçu de notre production, nous vous avons sélectionné les 10 vidéos les plus importantes de 2020. À voir ou à revoir !

Nos 3 vidéos tech les plus vues de l’année

Malgré l’épidémie de coronavirus qui s’installe dans le monde en début d’année, Samsung réussit à sortir sa gamme Galaxy S20 en février. Nous avons pu le prendre en main afin de déterminer s’il s’agissait ou non, du meilleur smartphone Android de 2020.

Alors que le télétravail devient la norme et que chacun et chacune décide de renouveler ses outils de travail, Apple décide de présenter son iPad Air 2020 et son premier MacBook Air 2020. Dans cette vidéo, nous faisons le tour des qualités et défauts des deux machines pour savoir laquelle est préférable pour travailler.

Après l’iPhone SE 2020, les nouveaux iPad, les nouveaux MacBook, le nouvel iMac 27″ et les derniers iPhone, Apple poursuit sa frénésie de sortie et présente en novembre ses MacBook équipés de la fameuse puce M1. Une révolution : on vous explique comment Apple a réussi à réinventer l’informatique.

Nos 3 vidéos sciences les plus vues de l’année

C’est une réalité, l’épidémie de coronavirus touche sévèrement la France et le gouvernement impose de nouvelles restrictions de semaine en semaine pour ralentir au maximum la propagation du virus. En France, en mars 2020, le passage au stade 3 de l’épidémie est imminent. Mais que signifie ce terme ? C’est ce qu’on explique dans ce premier décryptage, qui introduit une longue série de vidéos scientifiques — sur ce sujet, tout est à découvrir et à expliquer.

À l’heure du premier déconfinement de mai, tous les spécialistes du virus parlent déjà de seconde vague épidémique. La pandémie de Covid-19 est encore faite d’incertitudes, mais grâce à des modèles établis et à ce qu’on sait du coronavirus, différents scénarios pandémiques peuvent être prédits. Malgré ces prévisions et d’autres qui viendront à l’été, le gouvernement français prendra énormément de retard à la rentrée sur sa réponse à la flambée épidémique.

Depuis le début de la pandémie, la confusion règne autour de l’utilité des masques, un discours brouillé par la communication mensongère du gouvernement français, puis par les théories du complot. En plus, ils peuvent être difficiles à supporter pendant toute une journée de travail. À la moitié de l’année, on a vu un objet se multiplier dans l’espace public : les visières. Mais sont-elles vraiment efficaces ?

Nos nouveaux formats de l’année

Pour compléter Cyberguerre, nous avons décidé de proposer des tutoriels imagés et accessibles pour vous aider à utiliser votre ordinateur de manière plus sécurisée. Que faire si mes données fuitent ? Comment protéger mon compte Facebook ? Ne vous inquiétez pas, nous allons tout vous expliquer. Avec en plus, une touche d’humour !

Parce que le jeu vidéo est de plus en plus présent dans la ligne éditoriale de Numerama, il était temps d’adapter cette rubrique en vidéo ! Les sorties des consoles next-gen en fin d’année nous ont permis de faire débuter ce format qui sera bien sûr enrichi en 2021.

Notre seconde chaîne

Mais Numerama ce n’est pas seulement des produits tech, de la science, de la cybersécurité et des jeux vidéo. Nous sommes aussi très attaché·e·s aux enjeux environnementaux du présent, notamment dans les villes où se concentrent la plupart des populations. Vous retrouverez ces valeurs sur notre chaîne Vroom sur laquelle nous vous proposons des tests de vélos électriques, scooters et motos électriques pour vous aider à mieux choisir votre objet de mobilité du futur.

Enfin, merci aux près de 40 000 abonnés et abonnées qui nous ont accompagné·e·s tout au long de cette année 2020 sur YouTube. Abonnez-vous à Numerama et à Vroom si ce n’est pas déjà fait, pour ne plus louper aucune de nos productions audiovisuelles. Et, promis, nous préparons de belles choses pour 2021.

