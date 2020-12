Pour les fêtes, Darty offre une promotion sur un pack comprenant une Lenovo Tab M10 Plus ainsi qu’une station d’accueil dédiée. Un combo qui permet non seulement de profiter d’une tablette tactile mais également d’un hub connecté doublé d’un assistant intelligent.

Plutôt que de choisir entre un assistant connecté ou une tablette à glisser sous le sapin, pourquoi ne pas opter pour les deux ? Surtout quand il est possible de le faire sans se ruiner ? En effet, la récente Lenovo Tab M10 Plus se glisse dans un coffret aux côtés d’une coque de protection et surtout d’une station d’accueil. Cette dernière transforme la tablette en véritable compagnon connecté, propulsé par Google Assistant, ce qui permet de profiter de nombreuses commandes vocales pour contrôler ses appareils connectés et/ou afficher rapidement les informations nécessaires.

Mieux, alors que Noël approche de plus en plus, ce pack Lenovo Tab M10 Plus avec station d’accueil et coque affiche un prix réduit chez Darty. En effet, le revendeur français le propose à 219 euros au lieu de 249 euros, soit une réduction de 30 euros.

La Lenovo Tab M10 Plus fait la part belle au multimédia

Dans cette gamme de prix, la Lenovo Tab M10 Plus embarque tout ce à quoi on peut s’attendre d’une bonne tablette en 2020. Son écran tactile de 10,3 pouces jouit d’une définition de 1 920 × 1 200 pixels. La tablette offre ainsi un véritable confort de visionnage, notamment pour des films et séries en streaming. D’autant que la présence de deux haut-parleurs, situés de chaque côté de la tablette, fait profiter d’un bon rendu sonore.

La Lenovo Tab M10 Plus possède suffisamment de puissance pour encaisser la plupart des situations, telles que la navigation web, le divertissement ou les tâches bureautiques simples sans le moindre ralentissement. Une possibilité permise par la présence d’un SoC Mediatek Helio P22T avec 4 Go de RAM. Il est même possible de faire tourner certains jeux, à condition qu’ils ne soient pas trop gourmands. Au niveau de l’autonomie, la Lenovo Tab M10 Plus peut tenir jusqu’à 7 heures avant de nécessiter une nouvelle charge.

Lenovo a imaginé sa Lenovo Tab M10 Plus comme une tablette multifonction. Celle-ci s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux jeunes pousses. Ainsi, la Lenovo Tab M10 Plus embarque un mode enfant qui verrouille l’accès à certains services pour garantir la sécurité des enfants.

Une autre sécurité est de la partie : la reconnaissance faciale pour le déverrouillage de l’appareil. D’autant qu’il est possible d’enregistrer plusieurs visages, afin d’en faciliter l’usage au sein de la famille.

Une station d’accueil qui transforme la tablette

Pour gagner en polyvalence, la Lenovo Tab M10 Plus est compatible avec une station d’accueil dédiée. Une fois connectée à ce dock, la tablette active l’Ambiant mode de Google et se métamorphose en un hub connecté fort de Google Assistant.

Comme tout bon assistant virtuel, il est possible d’utiliser plusieurs commandes vocales pour obtenir diverses informations telles que la météo, ses prochains rendez-vous ou l’actualité du jour.

Bien entendu, la Lenovo Tab M10 Plus est capable de gérer tous les objets connectés qui y sont appairés grâce à Google Assistant. Vous pouvez tout aussi bien contrôler le volume ou la playlist d’une enceinte intelligente que programmer des ampoules connectées. Il suffit là aussi d’user de commandes vocales ou de passer par l’application Google Home.

Enfin, la station d’accueil recharge la tablette une fois celle-ci connectée. Mieux, sa légère inclinaison permet de transformer la Lenovo Tab M10 Plus en cadre numérique ou tout simplement d’offrir un bon angle de vue pour les visioconférences.

Dès à présent, Darty baisse le prix du pack contenant la Lenovo Tab M10 Plus, la station d’accueil et une coque pour protéger la tablette à 219 euros. Une réduction immédiate de 30 euros qui offre un nouvel argument à cette tablette pour se glisser sous votre sapin.