Apple ne fait pas de promotion pour le Black Friday. Mais cela n'empêche pas des vendeurs tiers de baisser les prix de certains produits. Voici notre sélection.

Ce petit guide se concentre sur les offres repérées par la rédaction sur les produits Apple pour le Black Friday. D’autres offres sont disponibles dans ce guide plus général.

iPhone SE 2020 — 449 € au lieu de 489 €

L’iPhone le plus abordable est encore plus abordable. Le modèle SE de 2020 reprend les lignes de la gamme iPhone 8, avec des composants haut de gamme — notamment le processeur A13 des iPhone 11 et 11 Pro. Un smartphone qui plaira sans nul doute aux personnes ne cherchant pas à avoir la dernière nouveauté en date dans la poche — tout en embarquant la sécurité et la fiabilité long terme des produits Apple.

Il est vendu 449 € pour le Black Friday à la Fnac.

iPad Air 2020 — 588 € au lieu de 669 €

L’iPad Air de 2020 est notre tablette Apple préférée. Elle reprend la plupart des avantages de l’iPad Pro, à un tarif plus abordable. C’est aussi une tablette adaptée à ce monde masqué : pas de Face ID sur l’iPad Air, mais le retour de Touch ID dans un format nouveau, sur la tranche de l’appareil. Les caractéristiques de la tablette sont très haut de gamme et elle est compatible avec le stylet Apple Pencil et le clavier Magic Keyboard, ce qui peut la transformer en un petit ordinateur.

Elle coûte aujourd’hui 588 € sur eGlobalCentral. Il s’agit d’un importateur : vous ne devrez pas être pressé avec votre commande, mais contrairement à beaucoup d’autres produits tech que nous ne recommandons pas sur ces plateformes, les garanties Apple sont internationales.

Apple Watch Series 6 — 349,99 € au lieu de 429 €

L’Apple Watch Series 6 est l’une des montres connectées les plus performantes — et en tout cas, l’une des plus récentes de la gamme Apple. Elle possède toutes les fonctions connectées attendues sur ce type d’objet (notification, suivi bien-être, GPS, etc.), mais également des fonctions de santé inédites. On retrouve évidemment un cardiofréquencemètre, mais aussi électrocardiogramme et un capteur d’oxygène dans le sang.

Elle est vendue aujourd’hui 349 € au lieu de 429 € avec un bracelet sport.

AirPods Pro — 199 € au lieu de 279 €

Les AirPods Pro sont les premiers écouteurs sans fil intra et à réduction de bruit active d’Apple. Et pour une première fois, c’est une grande réussite : le son est bon, la réduction de bruit est excellente. On les trouve aujourd’hui à 199 € sur Rakuten. C’est un bon prix. La Fnac propose le même produit à 239 € et les AirPods classiques à 159 €.

