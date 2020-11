Le Samsung Galaxy S20 FE est à moins de 100 euros chez SFR en complément d’un forfait mobile. Il vous reste moins de 24 heures pour en profiter.

Même si les smartphones haut de gamme peuvent jouir d’une promotion, rares sont ceux à afficher un prix aussi bas, quelques semaines seulement après leur lancement. Le Samsung Galaxy S20 FE est de ceux-là. Lorsqu’il est pris en complément d’un forfait mobile 80 Go, il bénéficie d’une très belle réduction qui fait passer son prix d’achat immédiat sous la barre des 100 euros. Attention cependant, ce bon plan n’est pas fait pour durer puisqu’il s’achève ce soir. Mieux vaut se dépêcher.

En effet, le Samsung Galaxy S20 FE est proposé à 79 euros par SFR avec un forfait, contre 759 euros habituellement pour le smartphone vendu seul. À cela s’ajoute un remboursement différé de 8 euros par mois pendant deux ans.

Comment fonctionne l’offre Samsung Galaxy S20 FE ?

Jusqu’à ce soir minuit, SFR baisse le prix du Samsung Galaxy S20 FE en accompagnement de son forfait 80 Go. Son prix dégringole ainsi à 79 euros, avec une mensualité de 8 euros pendant 24 mois. Finalement, le prix du Samsung Galaxy S20 FE est de 271 euros, soit une réduction de 488 euros sur le prix du téléphone vendu seul.

Pour profiter de cette belle promotion, vous devez impérativement souscrire au forfait 80 Go de SFR, l’un des plus complets du moment, en activant l’option “Bonus Smartphone”. Cette offre mobile comprend chaque mois :

80 Go de données 4G en France (DOM inclus), en Europe, en Suisse et en Andorre ;

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France (DOM inclus), l’Europe, la Suisse et l’Andorre ;

une deuxième carte SIM avec 1 Go de données mobiles, idéale pour une tablette.

Le forfait 80 Go de SFR est facturé 30 euros par mois la première année, avant de passer à 45 euros par mois, avec un engagement de 2 ans. Cela dit, si vous êtes déjà client box chez l’opérateur, le prix du forfait passe à 20 euros les 12 premiers mois, puis à 35 euros mensuels le reste de l’abonnement.

Une édition revue et corrigée par les fans

Pour son Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition), le constructeur sud-coréen est allé demander directement aux fans de la marque quelles améliorations ils attendaient pour le fleuron de Samsung. En résulte un smartphone qui ressemble dans les grandes lignes au Samsung Galaxy S20 classique, avec quelques différences subtiles.

Au niveau du design pour commencer, puisque le Samsung Galaxy S20 FE jouit de six coloris mats. On trouve ainsi le Cloud Navy (bleu foncé), le Cloud Mint (vert menthe), le Cloud Lavender (violet), le Cloud White (blanc), Cloud Orange et le Cloud Red. De même, l’écran évolue puisqu’il s’agit ici d’une dalle plate de 6,5 pouces à la définition Full HD+ et au taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Mais le principal changement se situe sous le capot du Samsung Galaxy S20 FE. En effet, dans la version 5G proposée ici, il troque son processeur Exynos 990 contre un Snapdragon 865 aux performances bien meilleures. Cela se traduit par une expérience d’utilisation extrêmement fluide, même avec les jeux les plus gourmands, qui préserve mieux l’autonomie du téléphone puisque ce processeur est moins énergivore.

La batterie aussi change et passe à 4 500 mAh, ce qui gonfle grandement l’autonomie du Galaxy S20 FE, véritable point noir de la gamme S20. Enfin, au niveau de la photographie, le Samsung Galaxy S20 FE propose toujours une grande polyvalence avec son triple capteur dorsal configuré comme suit :

capteur principal de 12 mégapixels (f/1,8) ;

ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) ;

téléobjectif x3 de 8 mégapixels (f/2,4).

