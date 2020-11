Noémie Koskas - 09 novembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Avec une capacité de stockage de 14 To, ce disque dur de bureau Western Digital Elements vous permettra de stocker un très grand nombre de fichiers. Il est actuellement en promotion à 235 euros au lieu de 320 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez stocker un grand nombre de données numériques, opter pour un disque dur externe de bureau reste une des solutions idéales. D’autant plus que leur prix a considérablement baissé avec l’arrivée des SSD, permettant ainsi de trouver des disques durs avec un très bon rapport capacité/prix. C’est le cas du Western Digital Elements de 14 To, qui bénéficie actuellement d’une réduction de 85 euros sur Amazon.

Au lieu de 320 euros, le disque dur de bureau Western Digital Elements de 14 To est actuellement disponible à 235 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques du disque dur externe Western Digital Elements de 14 To ?

La gamme de disques durs Elements de Western Digital se démarque par leur design sobre et un capot noir uni. Avec son poids 870 grammes et ses dimensions de 135 x 48 x 165.8 mm, le disque dur WD Elements n’est évidemment pas destiné à être transporté, mais il aura toute sa place sur votre bureau ou à côté d’une console. Avec 14 To, vous pourrez stocker absolument toute votre vie numérique tout en libérant de l’espace sur votre ordinateur : vous éviterez ainsi son ralentissement.

Sa connectique en USB 3.0 lui permet d’assurer des transferts théoriques jusqu’à 5 Gb/s, mais vous ne les atteindrez pas avec une vitesse de 7 200 tours par minute. Il faudra davantage compter sur une centaine de Mo/s en lecture et en écriture, ce qui restera suffisant pour un usage classique. Sachez que ce disque dur peut aussi être utilisé en USB 2.0.

Avec quels supports est-il compatible ?

Ce disque dur Western Digital Elements est formaté en NTFS pour être automatiquement compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 10, 8.1 et 7. Il est donc prêt à l’emploi, opérationnel dès son branchement. Pour l’utiliser sur d’autres systèmes d’exploitation, comme MacOS, il faudra procéder à un reformatage.

