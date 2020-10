Noémie Koskas - 22 octobre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Accompagné de ses accessoires, le drone grand public DJI Mavic Mini, idéal pour se lancer dans la vidéo aérienne, n'a jamais été aussi peu cher sur Amazon, qui le propose à 449 euros au lieu de 499 euros.

Les novices qui veulent se lancer dans la vidéo aérienne avec un drone pourront miser sur le DJI Mavic Mini. Sa compacité et sa simplicité d’utilisation en font un outil pratique pour capturer des vidéos de qualité. Ajoutons à cela la panoplie d’accessoires également fournie avec le drone, et vous aurez tout ce qu’il faut pour profiter pleinement de l’expérience.

Initialement proposé à 499 euros, le DJI Mavic Mini Combo (avec ses accessoires) est maintenant disponible à 449 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Comment utilise-t-on le DJI Mavic Mini ?

Comme son nom l’indique, le DJI Mavic Mini est un drone léger et plus compact que les autres références de la marque. Il pèse seulement 249 grammes, ce qui facilitera grandement sa manipulation et son transport. Pour l’utiliser, rien de plus simple : après avoir téléchargé l’application DJI Fly (disponible sur iOS et Android), il faudra insérer votre smartphone dans la manette dotée de joysticks amovibles, fournie avec le drone. Les trois câbles présents dans la boite (microUSB, USB-C et Lightning) vous permettront de brancher votre smartphone. Avec cette installation, vous pourrez contrôler votre drone et bénéficierez aussi d’un retour vidéo en HD en plein vol, jusqu’à 2 kilomètres de distance. Côté autonomie, comptez 30 minutes d’utilisation par vol. Attention cependant aux petits chocs, puisque le drone n’intègre pas de capteurs de collision.

Que vaut sa caméra ?

La caméra embarquée sur le drone DJI Mavic Mini dispose d’un capteur de 12 mégapixels de 1/2,3 pouces avec un objectif à 83°. Il sera possible de capturer des photos et des vidéos jusqu’en 2,7K à 30 images par seconde. Vous pourrez notamment mettre à profit cette qualité d’image en choisissant l’une des fonctionnalités de vol automatique, comme les modes Dronie, Cercle, Timelapse et Fusée. Plutôt sympathique pour explorer toute sa créativité. La stabilisation sera quant à elle assurée par une nacelle motorisée stabilisée sur 3 axes. Cette dernière garantira des images bien fluides.

Que contient son pack d’accessoires ?

Le pack d’accessoires comporte 3 batteries, qui vous permettront d’augmenter l’autonomie du DJI Mavic Mini jusqu’à 1h30 environ. Une radiocommande, 3 hélices de rechange, une hélice circulaire, une station de charge, un chargeur 18W USB, une paire de sticks de rechange, un tournevis, 18 vis de rechange et un étui de transport font également partie de la panoplie.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide pour bien choisir (ou offrir) son drone.

