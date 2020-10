Romain Ribout - 19 octobre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Orange est de retour avec son pack Open Fibre + forfait mobile au prix avantageux de seulement 29,99 euros par mois pendant la première année. C'est tout simplement la meilleure offre quadruple play du moment !

Les offres quadruple play permettent généralement de faire des économies et Orange propose sans aucun doute la plus intéressante du moment avec sa série limitée Open 70 Go Fibre. Cet abonnement comprend un accès à Internet via la fibre optique, avec un décodeur TV 4K, une ligne fixe et un forfait mobile pour seulement 29,99 euros par mois pendant un an, soit pour toute la durée de l’engagement. Le prix passe ensuite 63,99 euros par mois si vous souhaitez conserver l’offre malgré la fin de votre avantage promotionnel.

L’offre est disponible jusqu’au 18 novembre 2020.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce qu’une offre quadruple play ?

Le concept de quadruple play est assez simple : c’est une offre qui rassemble un accès à Internet en fibre ou ADSL, la TV, le téléphone fixe et un forfait mobile dans un seul et même abonnement. C’est souvent le bon moyen de faire des économies !

Qu’intègre l’abonnement Fibre chez Orange ?

Cette offre est l’entrée de gamme pour la fibre chez Orange, mais elle n’en reste pas moins complète. On retrouve tout d’abord la nouvelle Livebox 5 avec un débit internet de 400 Mb/s maximum, que ce soit en téléchargement ou en envoi, et surtout une connexion stable que peu de concurrents peuvent se vanter.

En plus de cela, le décodeur TV 4K UHD d’Orange permet d’accéder jusqu’à 160 chaînes de télévision ainsi que de télécharger des applications de service de streaming comme Netflix, OCS, Disney+ ou encore YouTube.

Il ne faut évidemment pas oublier la ligne de téléphone fixe qui propose les appels illimités vers les fixes en France Métropolitaine, dans les DOM et vers plus de 100 autres destinations internationales comme la plupart des pays européens, les USA, le Canada ou encore le Maroc.

Que propose le forfait mobile inclus dans l’offre ?

En ce qui concerne le forfait mobile, il propose les appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu’une enveloppe de données 4G s’élevant à 70 Go par mois. Au-delà, le débit est réduit jusqu’à la réactualisation de l’abonnement mensuel.

L’avantage de ce forfait vient surtout de sa liberté à l’étranger. Il n’y a pas de surplus depuis l’Europe, les DOM, la Suisse ou Andorre, vous profitez alors des mêmes conditions qu’en France concernant les appels, SMS, MMS illimités depuis ces zones. Il en va de même pour les 70 Go de data, utilisables aussi bien en France qu’en Europe et ailleurs.

