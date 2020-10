Il n'y aura pas de rapprochement entre Apache OpenOffice et LibreOffice. Du moins, pour l'instant. Le premier n'a pas donné suite à l'invitation du second.

D’aucuns diraient que c’est un silence éloquent. Le 12 octobre, LibreOffice lançait un appel à Apache OpenOffice pour l’inviter à regarder la réalité en face : sa suite bureautique n’est plus que l’ombre d’elle-même. Elle est à l’abandon, hormis des correctifs publiés de temps à autre pour enlever ici un bug, là une faille de sécurité. À l’inverse, LibreOffice jouit d’un fort dynamisme, avec des mises à jour régulières. En somme, c’est le jour et la nuit.

Une suite bureautique est un ensemble de logiciels incluant un traitement de texte, un tableur ou encore un outil de présentation. Le plus connu est celui fourni par Microsoft, mais il y en a d’autres, notamment dans le logiciel libre.

Trois jours plus tard, Apache OpenOffice est sorti de son silence, mais pas pour réagir à LibreOffice, qui lui suggérait de jeter l’éponge et de le rejoindre. Dans un billet de blog paru le 15 octobre, le projet a simplement célébré les vingt ans d’OpenOffice.org, qui est le parent commun de LibreOffice et Apache Office, en se félicitant du succès du logiciel et en donnant la parole à quelques membres de la communauté.

LibreOffice avait aussi fêté les vingt ans de son prédécesseur et c’était d’ailleurs à cette occasion qu’avait eu lieu cette interpellation.

Une mise à jour à venir pour Apache OpenOffice ?

Pourtant, Apache OpenOffice sait que sa suite bureautique est en difficulté : la preuve avec un vieil appel à l’aide, passé en mai dernier, dans lequel il était admis que sa suite bureautique « a besoin de personnes pour l’aider dans le processus de développement », mais aussi pour tester le logiciel, vérifier sa qualité et sa fiabilité, participer aux traductions, rédiger la documentation ou soumettre des rapports du bug.

Dans son message de mai, Apache OpenOffice évoquait également être « sur la voie d’une mise à jour plus importante de la principale suite bureautique open source », sans plus de précision. Depuis, plus vraiment de nouvelles. Or, la dernière fois qu’Apache OpenOffice a été mis à jour pour autre chose qu’un bug ou une vulnérabilité, c’était le 29 avril 2014, avec la version 4.1.

Cette errance dans le développement d’Apache OpenOffice — selon les calculs de LibreOffice, il n’y a eu en 2019 que 595 soumissions de code pour Apache OpenOffice, contre plus de 15 000 de son côté — est d’autant plus paradoxale au regard du succès encore massif que rencontre ce projet, avec plus de 300 millions de téléchargements et des dizaines de langues traduites.

