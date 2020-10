Noémie Koskas - 15 octobre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Avec ses deux ports HDMI 2.1, le téléviseur Android TV Sony KD55XH9005 est un téléviseur idéal pour les consoles next-gen. Auparavant proposé à 1 290 euros, il chute désormais à 999 euros sur Boulanger.

Afin de profiter au mieux des consoles next-gen comme la PS5, le choix d’un téléviseur bien équipé est primordial. Avec ses deux ports HDMI 2.1 et sa très bonne qualité d’image, le TV Sony KD55XH9005 sera idéal, surtout qu’il chute désormais sous les 1 000 euros.

Initialement proposé à 1 290 euros, le TV Sony KD55XH9005 de 55 pouces revient aujourd’hui à 999 euros sur Boulanger.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques du Sony KD55XH9005 ?

Pour sa série XH90, Sony a misé sur un design sobre et minimaliste avec des bordures ultra-fines. L’écran du KD55XH9005 dispose d’une dalle Full LED de 55 pouces, soit une diagonale de 139 cm. Le téléviseur embarque la technologie Full Array LED, qui permet de rendre les noirs plus profonds et les contrastes plus infinis grâce notamment au processeur X1. Ce dernier, très puissant, optimise d’ailleurs chaque image et assure un upscaling 4K ultra haute définition de très bonne qualité. Ajoutons à cela la compatibilité avec le Dolby Vision et HDR10 (mais pas HDR10+), ainsi qu’un son immersif et vaste grâce au Dolby Atmos. Avec une telle configuration, vous n’aurez aucun souci à profiter de vos sessions de jeu.

Que vaut-elle côté gaming ?

Avec ses deux ports HDMI 2.1, le Sony KD55XH9005 est un téléviseur idéal pour les consoles next-gen comme la PS5. Cela permet tout simplement l’affichage 4K à 120 images par secondes tout en autorisant le VRR, soit le taux de rafraîchissement variable pour combattre le phénomène de tearing (déchirure d’écran). De plus, avec sa dalle rafraîchie à 100 Hz, couplée à un faible input lag, la fluidité des images sera au rendez-vous.

Quelles sont ses autres caractéristiques ?

Le TV Sony KD55XH9005 tourne sous Android TV, ce qui donne accès à toutes les applications du Play Store comme les traditionnelles Netflix, Prime Video, MyCanal ou encore Molotov. Il est également compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit, AirPlay 2 et avec la fonction Chromecast afin de diffuser du contenu depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Côté connectique, on retrouvera, en plus des deux HDMI 2.1, deux ports HDMI 2.0, 1 sortie optique, 1 prise casque, 1 port jack, 2 ports USB, 1 port Ethernet, 1 entrée antenne et 2 entrées satellites.

