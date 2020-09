Le Pixel 5 de Google devrait être dévoilé ce soir lors d'un événement virtuel tenu par Google. Rendez-vous à 20h, heure Paris.

Sur son planning hardware, Google est en retard. Lors de l’annonce des Pixel 4a, le géant de Mountain View a admis que la pandémie de coronavirus avait eu un gros impact sur son calendrier, notamment au niveau de la production. Le Pixel 4a est sorti si tard que les livraisons commencent à peine aujourd’hui… date d’annonce du Pixel 5 et des futurs produits Google.

Comment suivre les annonces de Google ? Que peut-on attendre de la conférence nommée Launch Night In et qui, pandémie oblige, sera entièrement virtuelle ? On fait le point.

Que peut-on attendre ?

Le Pixel 5 : ce sera immanquablement la star de la conférence. Le successeur du décevant Pixel 4 semble être pensé pour un positionnement tarifaire bien en dessous du haut de gamme, repéré à 629 € avec un casque Bluetooth Bose QC35 II haut de gamme pour les précommandes.

: on attend un Chromecast amélioré, capable d’être une vraie box TV qui n’aura plus besoin de passer par un smartphone. Il se murmure déjà qu’il ne sera pas compatible… avec Stadia. Les nouvelles enceintes Nest : cela fait longtemps que Google ne sort plus de Google Home, devenu Google Nest. Une nouvelle génération pointe le bout de son nez.

