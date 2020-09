Google met fin aux appels illimités en visiophonie pour les comptes gratuits à partir du 30 septembre 2020. Les communications sont désormais limitées à une heure.

Il va y avoir du changement dans le fonctionnement de Google Meet à partir du 30 septembre. Sauf revirement de dernière minute, l’outil de visioconférence de la firme de Mountain View verra son utilisation restreinte pour les internautes qui passent par la version gratuite du service. L’entreprise américaine avait fixé cette date en avril dernier, lors du confinement. L’échéance est maintenant arrivée.

Concrètement, cela aura pour conséquence de limiter la durée des visioconférences à une heure maximum, alors que la société permettait depuis le 22 avril des communications en illimité, et jusqu’à 100 personnes en même temps, pour celles et ceux passant par G Suite Basic. Des seuils à 150 et 250 existent également pour d’autres formules. Le seuil à 100 personnes reste en revanche d’actualité.

Course à l’échalote entre services de visio

Google avait décidé de ne pas appliquer immédiatement sa limite à 60 minutes, compte tenu d’une part de la réalité du confinement et des nécessités de pouvoir continuer à échanger à distance — que ce soit lors de simples « skypéros », des consultations ou bien pour des cours en ligne par exemple –, mais aussi du fait d’une vive concurrence sur le terrain de la visio, où il fallait alors ne pas être trop avare sur les fonctionnalités.

Une course effrénée s’est en effet déroulée ce printemps pour essayer de rattraper Zoom, qui était devenu la visio incontournable du confinement. En réaction, plusieurs solutions rivales avaient multiplié les annonces et les promesses, comme Telegram, Facebook avec Rooms et ses salons pouvant accueillir en même temps 50 internautes, ou bien WhatsApp qui proposait des appels en vidéo à 8 personnes.

