Romain Ribout - 21 septembre 2020

[Le Deal du Week-End] Que cela soit pour l'électricité, le gaz ou les deux, cette vente privée avec BeMove vous permet d'économiser jusqu'à 300 euros sur vos factures d'énergie.

Les abonnements que nous cumulons sont nombreux, que ce soit pour le divertissement avec des services comme Netflix et Disney+ ou pour des choses un peu plus essentielles comme nos forfaits mobile, Internet, ou électricité/gaz. Ce dernier est particulièrement coûteux en fonction de votre consommation et de la superficie de votre maison/appartement, mais BeMove propose aujourd’hui d’économiser jusqu’à 300 euros sur vos factures d’énergie grâce à une vente privée.

La vente privée se termine le 30 septembre 2020.

Pour mieux comprendre l’offre

Depuis 2019, EDF n’est plus le seul acteur du marché de l’énergie et un peu à la manière des opérateurs mobiles ou fournisseur d’accès Internet, c’est devenu très simple d’en changer.

Aujourd’hui, nous vous proposons une vente privée organisée avec BeMove en partenariat avec 3 fournisseurs d’énergie : Mint Energie, Gaz de Bordeaux et ekWateur. Ce sont toutes des offres sans engagement avec une procédure simplifiée à l’inscription.

L’offre Mint Energie :

L’offre Mint Energie concerne l’abonnement à l’électricité uniquement. Elle propose un prix 18 % inférieur au tarif réglementé. Le fournisseur promet d’ailleurs une énergie 100 % renouvelable et s’associe même à des projets de reforestation. Il est également possible de suivre sa consommation via une application dédiée.

L’offre Gaz de Bordeaux :

Comme son nom l’indique, l’offre Gaz de Bordeaux concerne l’abonnement au gaz uniquement et propose un prix 23 % inférieur au tarif réglementé. Elle met aussi en avant une transition garantie sans coupure. Pas d’application ici, mais un espace client est disponible depuis le site Internet.

L’offre ekWateur :

L’offre ekWateur propose quant à elle le combo gaz et électricité avec un prix inférieur à 16 % par rapport aux tarifs réglementés. Elle aussi prône une énergie verte et 100 % renouvelable, mais également plus digitale en favorisant le « zéro paperasse » et l’accès à une application simple et intuitive pour suivre sa consommation et voir ses factures.

