Noémie Koskas - 10 septembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Le Chromecast Ultra de Google, compatible 4K HDR, voit son prix baisser en ce moment. Boulanger propose une réduction intéressante pour ce dongle très pratique au quotidien, qui passe à 49 euros au lieu de 79 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Google serait sur le point de lancer un nouveau dongle qui s’apparenterait davantage à une box TV. Il s’agirait d’une version évoluée du Chromecast, qui a même un petit nom : Sabrina. En attendant d’autres annonces concrètes sur sa sortie, le Chromecast Ultra, dernier né de la firme, reste une solution idéale pour diffuser des contenus variés sur un téléviseur depuis un smartphone ou un ordinateur.

Habituellement proposé à 79 euros, le Chromecast Ultra est maintenant disponible à 49 euros chez Boulanger.

Pour mieux comprendre l’offre

En quoi consiste ce Chromecast Ultra ?

Le Chromecast Ultra de Google est un dongle connecté à Internet et que l’on branche en HDMI sur un téléviseur. Le but ? Diffuser du contenu depuis un smartphone, un ordinateur ou une tablette. Contrairement au Chromecast classique, qui ne streame qu’en Full HD, la version Ultra est compatible 4K (30 images par seconde) et HDR. Ainsi, les contenus transmis sur votre TV profiteront d’une qualité en ultra haute définition. Vous pourrez ainsi regarder vos photos préférées via Google Photos, des films sur Netflix ou Prime Video, des vidéos sur Youtube, ou encore écouter de la musique sur Spotify. Enfin, le Chromecast Ultra est bien sûr compatible avec Google Assistant.

Comment installe-t-on le Chromecast Ultra ?

L’installation est très simple. Il suffira simplement de brancher le Chromecast sur l’écran de votre téléviseur ainsi qu’à une source d’alimentation, puis de s’assurer que votre smartphone/tablette/ordinateur est connecté au même réseau Wi-Fi que le dongle. Sur l’application Google Home, vous pourrez ajouter l’appareil pour le configurer. Il ne vous restera plus qu’à toucher la petite icône Cast pour diffuser le contenu de votre smartphone ou de votre ordinateur.

Que permet-il de plus ?

Le Chromecast Ultra est compatible avec Google Stadia, la plateforme de cloud gaming de la firme de Mountain View. Il sera ainsi possible de jouer aux jeux du catalogue sur votre TV, si votre connexion internet le permet suffisamment. Une bonne idée si vous souhaitez vous passer d’une console.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo