Google pourrait — enfin — lancer sa vraie box TV. Aujourd’hui, pour alimenter les téléviseurs, la firme de Mountain View s’appuie sur deux piliers : le Chromecast, qui permet de streamer du contenu depuis un autre appareil, et Android TV, système d’exploitation fourni à certaines marques (Sony, Philips). Dans un article publié le 2 juin, XDA-Developers dévoile, en exclusivité, les rendus d’un objet prénommé Sabrina. Il s’agirait d’une version beaucoup plus évoluée du Chromecast.

En effet, Google Sabrina serait accompagné d’une télécommande et tournerait sous Android TV, avec une interface mettant l’accent sur les contenus comme les films et les séries. La compatibilité avec le format Dolby Vision serait acquise. En ce sens, l’expérience utilisateur se rapprocherait de celle offerte par Apple avec son Apple TV.

Une vraie box Android TV chez Google ?

Google aurait tout intérêt à lancer sa propre box TV, dans la mesure où Android TV est l’un des meilleurs systèmes d’exploitation pour regarder du contenu sur son téléviseur (toutes les applications y sont). Très pratique, le Chromecast est limité et n’offre pas la meilleure ergonomie qui soit. Il y aurait certes doublon avec les marques qui misent déjà sur Android TV, mais ce n’est pas le cas de tous les constructeurs (Panasonic, LG, Samsung…).

XDA-Developers aurait obtenu des rendus à partir d’une vidéo marketing datant d’octobre dernier et extraite d’un firmware en développement. En termes de design, le Google Sabrina ressemblerait à un Chromecast ovale, avec trois couleurs au programme (noir, blanc, rose pâle). Grâce à ce design, on devrait facilement pouvoir le cacher. Le look de la télécommande évoque une Siri Remote (ce n’est pas un compliment) : petite et minimaliste, avec une touche dédiée à Google Assistant. L’assistant vocal devrait d’ailleurs être au centre de l’écosystème — comme l’est Siri sur l’Apple TV.

Nul ne sait quand pourrait sortir ce dongle évolué et à quel point il a pu changer depuis l’époque où la vidéo a été créée. Il n’est pas interdit de penser qu’il serait annoncé et lancé en même temps que le Pixel 4a. Néanmoins, la crise liée à la pandémie de coronavirus a bouleversé de nombreux plans. On se souvient par exemple que les Pixel 3a et Pixel 3a XL avaient été officialisés début mai 2019 et nous sommes déjà en juin.

Crédit photo de la une : XDA Developers