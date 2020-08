[Le Deal du Jour] Orange propose la meilleure offre quadruple play du moment. En combinant une offre fibre 400 Mb/s avec la TV incluse et un forfait mobile illimité avec 70 Go de data en 4G pour seulement 29,99€ / mois pendant un an, on peut difficilement faire mieux.

Le concept d’un forfait quadruple play est assez simple : c’est une offre qui intègre internet en fibre ou ADSL, la TV, le téléphone fixe et un forfait mobile. Orange propose souvent des offres de ce genre, mais rarement une aussi intéressante qu’aujourd’hui.

Jusqu’au 7 octobre prochain, le pack Open Fibre + Forfait mobile 70 Go est à seulement 29,99 € par mois pendant un an avant de passer à 63,99 €, mais pas de panique, l’engagement de 12 mois permet de changer d’abonnement juste avant la montée de prix.

À noter l’absence de frais d’activation de la ligne, mais la présence de 40 euros de frais d’activation pour le décodeur TV.

Pour mieux comprendre l’offre

Cette offre est un combo de deux forfaits Orange.

Que vaut l’offre fibre d’Orange ?

Ce forfait internet a beau être l’offre « d’entrée de gamme » pour la fibre Orange, il n’en reste pas moins un excellent forfait. On retrouve tout d’abord la nouvelle Livebox 5 avec un débit internet de 400 Mb/s maximum, que ce soit en téléchargement ou en envoi. Un débit loin de ce que certaines offres peuvent atteindre, mais qui reste largement suffisant pour la grande majorité des utilisateurs. Avec une connexion aussi rapide via la fibre optique, vous pourrez jouer en ligne, regarder des films en streaming, etc. sans ralentissement.

En plus de cela, on a le décodeur TV 4K UHD d’Orange avec jusqu’à 160 chaînes de télévision incluses et l’accès à des services comme Netflix, OCS ou YouTube. Vous pouvez ensuite souscrire à des bouquets TV payants comme Canal+, BeinSport ou les chaînes OCS.

Enfin, comme toute offre internet à la maison, on retrouve le traditionnel forfait de téléphone fixe. Celui-ci propose les appels illimités vers les fixes en France Métropolitaine, dans les DOM et dans plus de 100 autres destinations internationales comme la plupart des pays européens, les USA, le Canada ou encore le Maroc.

Que vaut le forfait mobile 70 Go d’Orange ?

Le forfait 70 Go d’Orange est une excellente offre à lui tout seul. On profite des appels, des SMS et des MMS en illimité comme sur la plupart des forfaits sans mobile offert dans cette gamme de prix. Là où se distingue, c’est sur les permissions via l’étranger. Vous pouvez également appeler et envoyer des messages en illimité depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre vers ces pays et depuis ces pays vers la France.

Ce forfait intègre également un enveloppe de 70 Go à utiliser sur le très bon réseau 4G d’Orange. Cette enveloppe est largement assez pour regarder des vidéos sur le web, en naviguer sur les réseaux sociaux, etc. sans risquer de voir son débit réduit au bout d’une semaine.

Mais comme pour les appels, Orange a adapté son enveloppe internet à ses clients voyageurs. Là où la plupart des concurrents vont proposer seulement une partie de l’enveloppe utilisable à l’étranger, Orange laisse disponible l’intégralité des 70 Go disponibles en Europe, dans les DOM, en Suisse et en Andorre. Là aussi, le débit sera réduit si les 70 Go sont dépassés, vous ne risquez pas une facture qui s’envole avec du hors-forfait.

Comment changer facilement d’offre internet/mobile ?

On est à présent habitué à garder notre numéro de téléphone mobile même en changeant de forfait grâce à la portabilité, mais on pense moins à le faire pour une offre fixe alors que cela offre les mêmes avantages. Vous gardez votre numéro de téléphone fixe et Orange s’occupe de résilier votre abonnement auprès de votre ancien opérateur.

Pour faire cela, il suffit juste d’avoir le code RIO de son numéro :

Trouver son numéro RIO sur mobile

Pour votre mobile, la marche à suivre est très simple : appelez simple le 3179 et vous recevrez par SMS votre code RIO à transmettre à Orange durant votre inscription.

Trouver son numéro RIO sur téléphone fixe

Comme pour un mobile, un numéro de fixe a un code RIO attribué. Pour le retrouver, vous n’avez qu’à téléphoner au 3179 depuis votre téléphone fixe et noter le code qui vous sera dicté.

Mais voilà, tout le monde n’a pas un téléphone fixe relié à sa ligne, si c’est le cas pour vous, il y a toujours une solution. Prenez votre téléphone mobile et appelez le numéro dédié aux codes RIO de votre ancien opérateur :

Orange ou Sosh : 0800 00 3179

: 0800 00 3179 SFR ou RED : 0800 97 3179

: 0800 97 3179 Bouygues Télécom ou B&You : 0800 943 943

: 0800 943 943 Free : 0805 92 3179

Rentrez le numéro de votre ligne fixe et vous recevrez par SMS le code RIO de ce numéro dans les secondes qui suivent ! Transmettez-le à Orange durant l’inscription et vous pourrez ainsi profiter des avantages liés à la portabilité avec notamment une résiliation simplifiée avec (normalement) aucune coupure d’accès.

De plus, si vous avez oublié de le faire après votre inscription, la loi oblige les opérateurs à mettre en quarantaine les numéros de lignes fixes après une résiliation d’abonnement. Vous avez donc 40 jours pour tout de même effectuer cette demande de portabilité avant que le numéro soit supprimé ou réattribué.

