L'Ultimate Ears Boom 3 est moins chère sur Darty.fr aujourd'hui. Elle se négocie à 99 euros au lieu de 149 lors de son lancement. Une belle promotion pour profiter des vacances en musique.

L’été et les vacances ne sont pas encore finis et les occasions pour écouter de la musique au soleil seront encore nombreuses. L’Ultimate Ears Boom 3 est tout simplement l’alliée idéale de vos vacances en mêlant un son puissant et une robustesse à toute épreuve, d’autant plus avec une belle promotion.

L’enceinte Ultimate Ears Boom 3 est aujourd’hui disponible à 99 euros sur Darty au lieu des 150 demandés à son lancement.

Pour mieux comprendre l’offre

L’UE Boom 3 est-elle vraiment tout terrain ?

L’UE Boom 3 est en effet tout terrain grâce à sa certification IP67. Concrètement, elle pourra être immergée sous un mètre d’eau pendant 30 min sans problème, même si cela signifie plus que vous n’aurez pas à vous inquiéter de sa stabilité au bord d’une piscine : elle survivra à l’eau. Elle a d’ailleurs la particularité de flotter, pratique pour la récupérer plus facilement. Notez que cette certification lui garantit aussi une résistance à la poussière.

En plus, elle fait la taille d’une petite bouteille d’eau. Elle pourra donc facilement se ranger dans un sac. Ses bords en caoutchouc sont d’ailleurs assez pratiques en cas de chute.

Qu’en est-il de la qualité audio ?

Avec cette forme cylindrique, le son se diffuse à 360 degrés et permet à chaque personne, où qu’elle soit par rapport à l’enceinte, de profiter au mieux de la musique. On retrouve un son très correct avec des basses plutôt prononcées pour une enceinte de cette taille. Elle sera assez puissante pour animer une petite soirée en extérieur, par exemple.

Que faut-il savoir de plus ?

En installant l’application UE Boom disponible sur iOS et Android, vous bénéficierez de quelques fonctionnalités supplémentaires. On pourra alors associer plusieurs enceintes de la marque pour profiter d’une écoute stéréo ou encore définir une playlist sur le bouton situé sur le haut de l’enceinte. Il suffira juste d’appuyer dessus et elle se connectera automatiquement à votre smartphone pour lancer cette playlist.

Enfin, l’UE Boom 3 profite d’une excellente autonomie de 15 heures selon le constructeur. Il faudra tout de même s’armer d’un peu de patience pour la recharger puisqu’elle n’a qu’un port microUSB.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à découvrir notre guide des meilleures enceintes étanches à emporter en vacances.

