Pierre Bourgès - 05 août 2020 Tech

Le Bose QC35 II profite d'une nouvelle promotion sur Rakuten. On peut désormais le retrouver à 189 euros au lieu des 379 demandés à son lancement.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Si le Bose Headphones 700 est le dernier casque sans fil à réduction de bruit de la marque, le QC35 II est loin d’être tombé dans l’oubli. Il reste toujours un sérieux concurrent du Sony WH-1000XM3. Ce QC35 II profite en effet de l’expertise de Bose et donc de l’une des meilleures réductions de bruit du marché, en plus d’une excellente qualité audio.

Au lieu de 379 euros au lancement, le Bose QC35 II est actuellement disponible à seulement 189 euros sur Rakuten. Pour ce prix, l’un des plus bas observés, on profite de 190 euros d’économie. Si vous le souhaitez, il existe une offre 5 euros moins chère sur la version rose de ce casque.

Pour mieux comprendre l’offre

Que vaut la réduction de bruit active du Bose QC35 II ?

C’est assez simple, c’est l’une des meilleures du marché. Elle n’est pas aussi bonne que celle du Headphones 700 mais suffit largement pour être bien isolé, que ce soit dans la rue ou au bureau. On pourra d’ailleurs régler son intensité avec l’application Bose Connect disponible sur iOS et Android.

Qu’en est-il de la qualité audio ?

Le rendu sonore est lui aussi excellent. On retrouve naturellement la signature de la marque américaine dite en « W » avec des basses assez présentes, mais qui n’oublie pas les médiums. Sont concurrent principal, le WH-1000XM3 de Sony est par exemple plus « basseux ». Bose est également considéré comme plus permissif au niveau de la source, il tend à rattraper certains défauts d’un fichier d’un peu moins bonne qualité.

Que faut-il savoir de plus ?

Le Bose QC35 II bénéficie de plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Il profite de boutons physiques sur ses deux oreillettes pour gérer sa musique ou ses appels. On pourra même appeler son assistant vocal préféré (Google Assistant, Siri ou Alexa) directement depuis le casque.

Enfin, l’autonomie du QC35 II est estimée à 20 heures selon le constructeur, on peut même la doubler si on écoute sa musique via le câble jack 3.5 fourni. Il faudra en revanche être patient pour le recharger, puisqu’il se branche via un port micro-USB.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo