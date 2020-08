Pierre Bourgès - 03 août 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Le téléviseur haut de gamme Samsung QE49Q80T de 49 pouces est aujourd'hui en promotion à l'occasion des soldes. Il est bradé à 1 129 euros sur Boulanger au lieu de 1 390.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

En plus de bénéficier d’excellentes dalles QLED, les nouveaux téléviseurs de Samsung proposent aussi les dernières technologies disponibles, ce qui en fait des objets parés pour l’avenir. On y trouve notamment le TV QLED Samsung QE49Q80T de 2020 avec un port HDMI 2.1. Ce dernier permet de proposer les meilleurs rendus possibles avec les futurs PS5 et Xbox Series X.

Le TV QLED Samsung QE49Q80T 2020 de 49 pouces est aujourd’hui en promotion à 1 129 euros sur Boulanger au lieu de 1 390 € à son lancement.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques du Samsung QE49Q80T ?

Cet écran de Samsung de 2020 propose une dalle QLED de 49 pouces, soit 123 cm de diagonale. L’écran profite d’une définition 4K / UHD compatible HDR 10+, mais pas Dolby Vision, avec un taux de rafraîchissement natif de 50 Hz.

Si l’on ne profite pas du contraste d’un écran OLED, les dalles QLED de Samsung n’en restent pas moins excellentes et figurent parmi les meilleures du marché.

Pourquoi est-ce le téléviseur parfait pour les futures PS5 et Xbox Series X ?

Tout d’abord, l’écran QLED de Samsung possède un input lag très bas. Un point assez appréciable pour les jeux vidéo demandant une certaine réactivité. Ensuite, il possède un port HDMI 2.1, prenant en charge la 4K à 120 Hz et le VRR via son « mode jeu ». Ce sont les caractéristiques annoncées des futures consoles, ce qui promet donc une expérience optimale. Pour rappel, ceVariable Refresh Rate permet de synchroniser le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par le périphérique. On évite ainsi les effets de « déchirement » (tearing) lorsque l’on joue.

Que savoir de plus ?

Le TV QLED QE49Q80T 2020 tourne sous Tizen OS. On profite alors d’une interface très complète qui propose tous les principaux services SVOD comme MyCanal, Netflix, OCS, Disney+ ou encore Prime Video.

Il est enfin compatible avec Google Assistant, Alexa, Apple Homekit et permet de diffuser des contenus depuis son smartphone via AirPlay 2 ou Miracast.

