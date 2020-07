Free présentera le 7 juillet sa nouvelle Freebox. Un évènement que l'on pourra suivre en direct le 7 juillet à partir de 10 heures.

La présentation de la nouvelle Freebox de Free, qui viendra compléter la gamme aux côtés de la Freebox Delta et de la Freebox One ; Quand ? Le mardi 7 juillet 2020 à partir de 10 heures ;

Longtemps attendue, la nouvelle Freebox v8 (ou Freebox Pop) est pratiquement là. Et il n’est pas question pour Free de la cacher davantage. Aussi le fournisseur d’accès à Internet prévoit-il d’organiser une conférence spéciale le 7 juillet 2020 pour présenter sa nouvelle box, qui viendra occuper le segment du milieu de gamme, entre la Delta, une box premium, et la One, une box minimaliste.

Dans le catalogue de l’opérateur, cette Freebox Pop viendra renouveler deux précédentes générations, la Freebox Crystal (v5), sortie en 2013, et la Freebox Mini 4K (v6), lancée en 2015. Elle devrait tourner sur Android TV, un système d’exploitation qui figure déjà dans la Freebox Mini 4K. Quant à ses performances réseau, elle gérerait des débits jusqu’à 2,5 Gbit/s, si la capacité de la ligne suit.

En mai 2019, Xavier Niel avait promis une box de centre de gamme « qui soit une offre accessible, transparente, qui fasse rêver », grâce à une box « qui ne coûte pas des fortunes à fabriquer » et ainsi remplir un espace délaissé par les Delta et One. Elle doit aussi être une box de reconquête d’une clientèle perdue au fil des mois. Elle doit « être capable d’aller convaincre des abonnés », avait indiqué le fondateur du groupe.

Comment suivre l’annonce de la nouvelle Freebox

Pour suivre en direct la présentation de la nouvelle Freebox, il suffit de se brancher sur la chaîne YouTube de Free et de suivre la retransmission qui sera proposée — ci-dessous, vous retrouverez la vidéo de l’évènement.